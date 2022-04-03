مأرب برس يكشف زيف التزام الحوثي المزعوم بالهدنة ويرصد أبرز الخروقات والحكومة تؤكد

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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خرقت مليشيا الحوثي، المدعومة من ايران الهدنة التي اعلن مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ وبدأت امس السبت.

ورصد مأرب برس عدة خروقات ارتكبتها المليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، اضافة لدفعها تعزيزات عسكرية كبيرة في عدة محافظات، مستغلة وقف العمليات الجوية لطيران التحالف العربي.

وكانت جماعة الحوثي قد رحبت بالهدنة الأممية المتفق عليها ومدتها ستون يوما لكنها سرعان ما قامت بخرقها.

الحكومة اليمنية أكدت على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن مليشيا الحوثي اخترقت الهدنة في نفس ليلة سريانها واستأنفت عدوانها على محافظة مارب بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال بن مبارك خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إن موافقة الحكومة على الهدنة تهدف الى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وهو الأمر الذي لا تعيره مليشيا الحوثي أي اهتمام.

فيما يلي يرصد مارب برس ابرز خروقات مليشيات الحوثية للهدنة منذ ساعاتها الأولى بمحافظة مأرب:

ـ مليشيات الحوثي الانقلابية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيره إلى المناطق الحدودية بين محافظات "صنعاء ـ البيضاء ـ الجوف" ومحافظة مأرب.

ـ خاضت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبي معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مأرب الجنوبية ،بعد خرق المليشيات للهدنة.

ـ المليشيات الحوثية الانقلابية استغلت الهدنة المعلن عنه من قبل التحالف ودفعت بتعزيزات كبيره وشنت هجومات على مواقع الجيش الوطني في الجبهات الغربية والجنوبية.

في هذا السياق قالت مصادر ميدانية لمأرب برس ان القوات الحكومية كسرت هجومات لمليشيات الحوثي في الجبهات الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

ولا تزال المعارك على أشدها في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب حتى لحظة نشر الخبر (العاشرة مساء الاحد).

- المليشيات الحوثية تقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة رغوان شمال محافظة مأرب بصواريخ الكاتيوشا، مساء الليلة.