تحرك جديد للحكومة البريطانية لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية تصريحات جديدة للحكومة حول تشغيل مطار صنعاء ومن تسبب في اغلاقه وطبيعة الوضع بميناء الحديدة وقضية رفع حصار تعز وفاة سبعة نازحين بينهم خمسة أطفال في حريق التهم مأواهم بمدينة مأرب «معين عبد الملك»يحدد العامل الرئيسي لاستمرار الهدنة مأرب برس يكشف زيف التزام الحوثي المزعوم بالهدنة ويرصد أبرز الخروقات والحكومة تؤكد لأول مرة قيمة الدولار تتغير بشكل كبير في صنعاء والعملة تواصل التحسن متأثرة بالهدنة «أسعار الصرف الآن» وصول اول سفينة وقود الى ميناء الحديدة تنفيذا لبنود اتفاق الهدنة وفاة الفنان اليمني ”سمير الجرباني“ أثناء تصوير مسلسل بالحديدة رئيس باكستان يقلب الطاولة على خصومه وينجو من محاولة الإطاحة به تحرك عربي مفاجئ باتجاه روسيا وأوكرانيا
تواصل العملة الوطنية التحسن امام سلة العملات الأجنبية، حيث سجلت اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في قيمتها متأثرة بالتطوارت الأخيرة على الساحة اليمنية لا سيما اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ امس السبت.
وتحسنت العملة اليمنية في صنعاء وعدن بالتوازي.
وكانت قيمة العملة في المحافظات المحررة قد شهدت تغيرات في قيمتها خلال الفترات الماضية، صعودا وهبوطا، غير ان قيمتها في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، استقرت عند مستوى معين.
واستقر سعر صرف الدولار الواحد في صنعاء لفترة طويلة عند حاجز الـ 600 ريال ،لكنه تراجع خلال الساعات الماضية الى نحو 580 ريال.
هذا الاستقرار لم يتواكب معه تحسن الوضع المعيشي للمواطنين القاطنين تلك المناطق بل ان اسعار المواد الغذائية لم تتوقف عن الارتفاع.
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الأحد 3 ابريل 2022 ، بحسب ما رصده مأرب برس:
*الأسعار في صنعاء والمحافظة الخاضعة للحوثيين
شراء الدولار 582
بيع الدولار 590
شراء السعودي 154
بيع السعودي 155
*أسعار الصرف في عدن وباقي المحافظات المحررة
شراء الدولار 1096
بيع الدولار 1105
شراء السعودي 290
بيع السعودي 295