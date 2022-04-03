لأول مرة قيمة الدولار تتغير بشكل كبير في صنعاء والعملة تواصل التحسن متأثرة بالهدنة «أسعار الصرف الآن»

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 2247

تواصل العملة الوطنية التحسن امام سلة العملات الأجنبية، حيث سجلت اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في قيمتها متأثرة بالتطوارت الأخيرة على الساحة اليمنية لا سيما اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ امس السبت.

وتحسنت العملة اليمنية في صنعاء وعدن بالتوازي.

وكانت قيمة العملة في المحافظات المحررة قد شهدت تغيرات في قيمتها خلال الفترات الماضية، صعودا وهبوطا، غير ان قيمتها في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، استقرت عند مستوى معين.

واستقر سعر صرف الدولار الواحد في صنعاء لفترة طويلة عند حاجز الـ 600 ريال ،لكنه تراجع خلال الساعات الماضية الى نحو 580 ريال.

هذا الاستقرار لم يتواكب معه تحسن الوضع المعيشي للمواطنين القاطنين تلك المناطق بل ان اسعار المواد الغذائية لم تتوقف عن الارتفاع.

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الأحد 3 ابريل 2022 ، بحسب ما رصده مأرب برس:

*الأسعار في صنعاء والمحافظة الخاضعة للحوثيين

شراء الدولار 582

بيع الدولار 590

شراء السعودي 154

بيع السعودي 155

*أسعار الصرف في عدن وباقي المحافظات المحررة

شراء الدولار 1096

بيع الدولار 1105

شراء السعودي 290

بيع السعودي 295