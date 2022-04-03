وصول اول سفينة وقود الى ميناء الحديدة تنفيذا لبنود اتفاق الهدنة

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصلت اليوم الاحد، اول سفينة وقود إلى ميناء الحديدة كجزء من بنود الهدنة التي اعلن عنها يوم الجمعة، في اليمن ومدتها شهرين.

وافادت مصادر ملاحية بوصول سفينة المازوت "سيبلاندر سافير" إلى غاطس ميناء الحديدة.

وتضمنت الهدنة وفق اعلان المبعوث الاممي هانس غروندبرغ ،نقاط بينها ما يتعلق بدخول سفن النفط الى ميناء الحديدة.

وجاء في النقطة الثانية ما يلي: دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة الى موانئ الحديدة.

وكانت هذه النقطة،محل خلاف في كل الاتفاقات السابقة بين الحكومة والحوثيين، الذين تعتنوا في كل مرة بشأن عائدات الميناء.

ففي حين تشترط الحكومة الشرعية توريد دخل ميناء الحديدة الى حساب مستقل في فرع البنك المركزي بالحديدة، تشرف عليه الأمم المتحدة، رفضت جماعة الحوثي ذلك ،ما تسبب في عرقلة وصول عدد من سفن النفط الى الميناء خلال الفترات السابقة.

ومن شأن دخول هذه السفن انهاء ازمة الوقود الخانقة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اذا ما تم منع المليشيات من التلاعب بالكميات التي ستصل..

ويباع جالون البنزين سعة 20 لتر في محطات الوقود بسعر 16000 الف وهو سعر رسمي اقرته سلطات الحوثيين، اما السعر في السوق السوداء فقد تجاوز هذا الرقم باكثر من الصعفين.

وكانت الحكومة اليمنية قد تجاوبت سريعا مع مبادة الامم المتحدة فيما يخص دخول السفن النفطية عبر ميناء الحديدة، حيث اعلن وزير الخارجية ،الجمعة اطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة بشكل فوري.

ويتوقع ان تنعكس الانفراجة المرتقبة لأزمة الوقود على الوضع المعيشي والاقتصادي للموطنين بشكل عام، وخاصة ما يتعلق بالارتفاع الكبير في اسعار السلع والمواد الغذائية اليومية.