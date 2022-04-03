وفاة الفنان اليمني ”سمير الجرباني“ أثناء تصوير مسلسل بالحديدة

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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توفي، اليوم الأحد، الفنان والممثل اليمني، سمير الجرباني، أثناء تصوير مسلسل جديد بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر مقربة من "الجرباني" لـ”مأرب برس“، ان الفنان توفي اثر ارتفاع مفاجئ لنسبة السكر، أثناء تصوير مسلسل ”باقة ورد“ بالحديدة.

وقالت انه نقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه بالعاصمة صنعاء، وسيوارى جثمانه إلى مقبرة "الدفعي“.