وفاة الفنان اليمني ”سمير الجرباني“ أثناء تصوير مسلسل بالحديدة

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توفي، اليوم الأحد، الفنان والممثل اليمني، سمير الجرباني، أثناء تصوير مسلسل جديد بمحافظة الحديدة.
وقالت مصادر مقربة من "الجرباني" لـ”مأرب برس“، ان الفنان توفي اثر ارتفاع مفاجئ لنسبة السكر، أثناء تصوير مسلسل ”باقة ورد“ بالحديدة.
وقالت انه نقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه بالعاصمة صنعاء، وسيوارى جثمانه إلى مقبرة "الدفعي“.