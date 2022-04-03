رئيس باكستان يقلب الطاولة على خصومه وينجو من محاولة الإطاحة به

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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نجا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد 3 أبريل/نيسان 2022، من تحرك بالبرلمان يهدف للإطاحة به من منصبه، وذلك بعدما رفض نائب رئيس البرلمان اقتراحاً بحجب الثقة عن خان، فيما أصدر رئيس البلاد قراراً بحل البرلمان.

نائب رئيس البرلمان الباكستاني، قاسم سوري، أوضح أن تعطيل التصويت على إجراء للإطاحة بخان سببه أنه "مخالف للدستور".

كان من المقرر أن يناقش البرلمان تحرك المعارضة لحجب الثقة عن خان بعد أن فقد أغلبيته البرلمانية.

بالموازاة مع ذلك، أصدر الرئيس الباكستاني عارف علوي قراراً بحل البرلمان، وذلك بناءً على دعوة من خان الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

خان قال في خطاب أذاعه التلفزيون: "لقد أرسلت النصيحة إلى الرئيس لحل المجالس"، في إشارة إلى المجالس التشريعية، ودعا الباكستانيين إلى الاستعداد لانتخابات جديدة.

يتوقع أن تؤدي هذه التطورات الأخيرة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد التي تمتلك سلاحاً نووياً ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

من جانبها، تعهدت المعارضة بالوقوف أمام رفض اقتراح حجب الثقة الذي جاء من جانب نائب رئيس الجمعية الوطنية في باكستان (البرلمان) ونائب رئيس حزب خان السياسي