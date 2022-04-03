تحرك عربي مفاجئ باتجاه روسيا وأوكرانيا ترامب يكشف عن التهديد الأكبر للولايات المتحدة مستبعدا روسيا والصين بعد الاعلان عن سريان الهدنة.. تحسن ملحوظ للريال اليمني في صنعاء وعدن (آخر تحديثات أسعار الصرف) ترحيب دولي وعربي بالهدنة وآمال بإنهاء النزاع ”غروندبرغ“ يشدد على استغلال بدء الهدنة في اليمن لإنهاء النزاع مدير دائرة التوجيه المعنوي في مأرب يزور إذاعة الاتحادية ويدشن برامجها التعبوية الاتحادية عقب ساعات من سريانها.. الحوثي ينقلب على الهدنة ويصعد عسكرياً في هذه الجبهات السلطة المحلية في مأرب تتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مختلف المجالات وخاصة من تعرضوا لطش الحوثي مكتب الأوقاف والارشاد في مأرب يكرم مرشدين ومرشدات نفذوا برنامجاً توعوياً لطلاب مدارس الثانوية من خطر الفكر الحوثي بالمحافظة أول قافلة غذائية تصل مواقع الجيش الوطني دعما من مجلس التعبئة والإسناد في مأرب خلال شهر رمضان
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست مهددة من روسيا والصين ، بل من السياسيين داخل البلاد.
وأضاف ترامب في تجمع مؤيدين له في ميشيغان: "أكبر تهديد لنا لا يأتي من الخارج، ولكن من السياسيين المرضى والمتطرفين الذين يريدون، عن قصد أو بغير علم، تدمير بلدنا.
هذا هو التهديد الأكبر.
وحث الحاضرين على استعادة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وقدم ترامب، الذي لم يعرب حتى الآن عن نيته الصريحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، توقعات متفائلة للجمهوريين لعام 2024. وقال السياسي "سنعود إلى البيت الأبيض".
ومن المقرر أن يصوت الأمريكيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم 8 نوفمبر 2022، لمرشحين لجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا.
من جانب آخر توقع ترامب حدوث "كابوس اقتصادي" للبلاد، قائلا إن بلاده على حافة كابوس اقتصادي: "الدخل الحقيقي ينخفض، نحن نقف على حافة كابوس اقتصادي يعرف بالركود التضخمي. هل يعرف أحد ما هذا؟ التضخم والركود في وقت واحد. هل يبدو ذلك جيدا؟".
وقال إن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن تخاطر بكل شيء أوجدته الإدارة (الجمهورية) السابقة. واصفا الوضع في الاقتصاد بأنه "كارثة بايدن التضخمية