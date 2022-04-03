بعد الاعلان عن سريان الهدنة.. تحسن ملحوظ للريال اليمني في صنعاء وعدن (آخر تحديثات أسعار الصرف) ترحيب دولي وعربي بالهدنة وآمال بإنهاء النزاع ”غروندبرغ“ يشدد على استغلال بدء الهدنة في اليمن لإنهاء النزاع مدير دائرة التوجيه المعنوي في مأرب يزور إذاعة الاتحادية ويدشن برامجها التعبوية الاتحادية عقب ساعات من سريانها.. الحوثي ينقلب على الهدنة ويصعد عسكرياً في هذه الجبهات السلطة المحلية في مأرب تتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مختلف المجالات وخاصة من تعرضوا لطش الحوثي مكتب الأوقاف والارشاد في مأرب يكرم مرشدين ومرشدات نفذوا برنامجاً توعوياً لطلاب مدارس الثانوية من خطر الفكر الحوثي بالمحافظة أول قافلة غذائية تصل مواقع الجيش الوطني دعما من مجلس التعبئة والإسناد في مأرب خلال شهر رمضان تفاصيل إعفاء قيادات مصرية كبرى من مناصبهم بسبب واقعة فاضحة اشتعال حرب الاقتصاد وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن التخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي
شهدت أسعار صرف الريال اليمني، السبت 2 أبريل/نيسان، تحسناً ملحوظاً بعد الإعلان عن سريان الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن.
وبحسب مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن تحدثت لـ”مأرب برس“، فان سعر الدولار تراجع الى 1096 ريالاً، فيما هبط الريال السعودي الى 290 ريال.
وفي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قالت مصادر مصرفية لـ”مأرب برس“، إن سعر الدولار الامريكي هبط من 608 ريالا إلى 580 ريالا، فيما تراجع الريال السعودي من 160 الى 152 ريال.
كما شهدت أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء بصنعاء تراجعاً ملحوظاً أيضاً عقب إعلان الهدنة التي تضمنت فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة أمام الرحلات التجارية وسفن الوقود والغذاء .