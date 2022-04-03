بعد الاعلان عن سريان الهدنة.. تحسن ملحوظ للريال اليمني في صنعاء وعدن (آخر تحديثات أسعار الصرف)

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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شهدت أسعار صرف الريال اليمني، السبت 2 أبريل/نيسان، تحسناً ملحوظاً بعد الإعلان عن سريان الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن.

وبحسب مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن تحدثت لـ”مأرب برس“، فان سعر الدولار تراجع الى 1096 ريالاً، فيما هبط الريال السعودي الى 290 ريال.

وفي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قالت مصادر مصرفية لـ”مأرب برس“، إن سعر الدولار الامريكي هبط من 608 ريالا إلى 580 ريالا، فيما تراجع الريال السعودي من 160 الى 152 ريال.

كما شهدت أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء بصنعاء تراجعاً ملحوظاً أيضاً عقب إعلان الهدنة التي تضمنت فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة أمام الرحلات التجارية وسفن الوقود والغذاء .