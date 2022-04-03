بعد الاعلان عن سريان الهدنة.. تحسن ملحوظ للريال اليمني في صنعاء وعدن (آخر تحديثات أسعار الصرف) ترحيب دولي وعربي بالهدنة وآمال بإنهاء النزاع ”غروندبرغ“ يشدد على استغلال بدء الهدنة في اليمن لإنهاء النزاع مدير دائرة التوجيه المعنوي في مأرب يزور إذاعة الاتحادية ويدشن برامجها التعبوية الاتحادية عقب ساعات من سريانها.. الحوثي ينقلب على الهدنة ويصعد عسكرياً في هذه الجبهات السلطة المحلية في مأرب تتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مختلف المجالات وخاصة من تعرضوا لطش الحوثي مكتب الأوقاف والارشاد في مأرب يكرم مرشدين ومرشدات نفذوا برنامجاً توعوياً لطلاب مدارس الثانوية من خطر الفكر الحوثي بالمحافظة أول قافلة غذائية تصل مواقع الجيش الوطني دعما من مجلس التعبئة والإسناد في مأرب خلال شهر رمضان تفاصيل إعفاء قيادات مصرية كبرى من مناصبهم بسبب واقعة فاضحة اشتعال حرب الاقتصاد وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن التخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي
شدد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، مساء السبت، على ضرورة استغلال بدء الهدنة لاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع في البلد العربي.
وقال غروندبرغ، في بيان: "بدأت الهدنة التي تستمر شهرين في الساعة السابعة بدءًا من الليلة تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا".
ورحب "بردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة التي تستمر شهرين والتي تم التوصل إليها في اليمن".
وشدد "على أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع".
ومساء السبت بدأت سريان هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين برعاية الأمم المتحدة.
وبدأ سريان الهدنة في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ولوحظ الأمل والفرحة بها في أوساط اليمنيين.
والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.
وأوضح غروندبرغ في بيان، أن "الهدنة تدخل حيز التنفيذ يوم السبت 2 أبريل/ نيسان الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي".
وحظي إعلان الهدنة في اليمن بترحيب من قبل الحكومة وجماعة الحوثي، إضافة إلى ترحيب دولي وأممي وعربي واسع.