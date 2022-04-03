”غروندبرغ“ يشدد على استغلال بدء الهدنة في اليمن لإنهاء النزاع

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شدد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، مساء السبت، على ضرورة استغلال بدء الهدنة لاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع في البلد العربي.

وقال غروندبرغ، في بيان: "بدأت الهدنة التي تستمر شهرين في الساعة السابعة بدءًا من الليلة تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا".

ورحب "بردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة التي تستمر شهرين والتي تم التوصل إليها في اليمن".

وشدد "على أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع".

ومساء السبت بدأت سريان هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين برعاية الأمم المتحدة.

وبدأ سريان الهدنة في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ولوحظ الأمل والفرحة بها في أوساط اليمنيين.

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وأوضح غروندبرغ في بيان، أن "الهدنة تدخل حيز التنفيذ يوم السبت 2 أبريل/ نيسان الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي".

وحظي إعلان الهدنة في اليمن بترحيب من قبل الحكومة وجماعة الحوثي، إضافة إلى ترحيب دولي وأممي وعربي واسع.