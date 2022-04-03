مدير دائرة التوجيه المعنوي في مأرب يزور إذاعة الاتحادية ويدشن برامجها التعبوية الاتحادية

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_ خاص

عدد القراءات 391

دشن مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول في زيارة نفذها عصر اليوم، البرامج التعبوية لإذاعة الإتحادية إف إم، والتي تبث طوال أيام شهر رمضان المبارك من محافظة مأرب.

واطلع الأشول على عدد من البرامج الميدانية والجماهيرية التي تبثها الإذاعة ضمن دورة برامجها الرمضانية، ومنها برامج تبث للموسم الرابع على التوالي بإشراف ورعاية دائرة التوجيه المعنوي، مثل "هلال الثغور" و"مدفع رمضان" اللذان ينقلان أجواء المرابطين في رمضان ويرفع شعائر أذان وصلاة المغرب كل يوم من جبهة مختلفة، وينفذه مراسلون حربيون من جميع الجبهات.

وحسب مدير إذاعة الاتحادية - محمد الجماعي، فقد أنتج طاقم الإذاعة باقة رمضانية توعوية، تنوعت بين الدراما والمسابقات والبرامج الدينية والاجتماعية والصحية. واوضح أن أهم البرامج التفاعلية مع جمهور الإذاعة، برنامج المسابقة الكبرى "أمي اليمن" لأول مرة، ومسابقتي "أنت الفائز" و"اقرأ ورتل" للموسم الرابع، وتقدم للمشاركين جوائز يومية بنصف مليون ريال يوميا.

وتوثق الإذاعة للموسم الرابع على التوالي حسب "الجماعي" معاناة وبطولات شريحة الجرحى في برنامج "الدم الغالي"، كما تضمنت خارطة هذا الموسم لأول مرة تسجيل ثلاثة كتب وروايات: "عبقرية خالد" للعقاد، و"ثاني اثنين" للشرقاوي، و"ناصر الجمهورية" للفريق ركن ناصر الذيباني.

من جهته أثنى العميد الأشول في كلمة له على الهواء مباشرة، على طاقم الإذاعة وإدارتها وداعمي برامجها، داعيا إلى دعم المزيد من البرامج الهادفة التي تنتجها الإذاعة في كل دوراتها البرامجية.

هذا وقد ركزت الإذاعة هذا العام بالاضافة الى "عيادة الاتحادية" و"افراح الروح" في موسمهما الرابع، على انتاج برامج ودراما مجتمعية أبرزها "راس براس" الكوميدي الشهير بطولة أبو بكر سالم وأكرم الربوعي، و"فطورك يا صايم" بطولة خالد مفلح ووئام الشرجبي، وكوميديا ميدانية "اجمع دومان" يقدمها رفيق العربي.