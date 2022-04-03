عقب ساعات من سريانها.. الحوثي ينقلب على الهدنة ويصعد عسكرياً في هذه الجبهات السلطة المحلية في مأرب تتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مختلف المجالات وخاصة من تعرضوا لطش الحوثي مكتب الأوقاف والارشاد في مأرب يكرم مرشدين ومرشدات نفذوا برنامجاً توعوياً لطلاب مدارس الثانوية من خطر الفكر الحوثي بالمحافظة أول قافلة غذائية تصل مواقع الجيش الوطني دعما من مجلس التعبئة والإسناد في مأرب خلال شهر رمضان تفاصيل إعفاء قيادات مصرية كبرى من مناصبهم بسبب واقعة فاضحة اشتعال حرب الاقتصاد وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن التخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي علماء يكشفون الأول مرة عن نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال شهر رمضان بهدف افشال صلاة التراويح.. مليشيات الحوثي تقتحم أحد المساجد في «صنعاء» وتفتح النار على المصلين - حصيلة الضحايا مفاجئة جديدة ومتطورة طال انتظارها....تطبيق جديد يحول هاتف أندرويد إلى أداة مراقبة فضائية الكرملين يكشف هدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. ويعلن استعداد موسكو لدعم دولة جارة
صدت قوات الجيش الوطني مساء اليوم السبت، هجمات شنتها ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهات محافظتي مارب وتعز، شرق وجنوب غربي اليمن، وذلك عقب ساعات من إعلان المبعوث الأممي بدء سريان هدنة تستمر لشهرين.
وذكر المركز الاعلامي التابع للقوات المسلحة يإن قوات الجيش والمقاومة صدت هجوما شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الأولى في سائلة رغوان، على الجبهة الغربية لمحافظة مارب.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي أطلقت الهجوم في الساعات الأولى من دخول وقت الهدنة المعلنة من قبل المبعوث الأممي، في محاولة لتحقيق تقدم والسيطرة على مواقع مهمة فشلت الميليشيا في التقدم فيها قبل ذلك.
إلى ذلك، قال المركز الإعلامي، أن قوات الجيش صدت أيضاً هجوماً للمليشيات الحوثية الإرهابية على مواقع عسكرية شرق مدينة تعز.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن المبعوث الأممي الى اليمن هانس جرندبيرج، بدء الهدنة التي أعلن عنها سابقاً ورحبت بها جميع الأطراف بما فيها ميليشيا الحوثي، مع دخول "الساعة السابعة من مساء السبت وستستمر لمدة شهرين".
وأضاف أنه خلال هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا".
ويوم أمس الجمعة أعلنت الأمم المتحدة "أنَّ أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهرين .. ووقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وموافقة أطراف الصراع على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وقيام رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا بالمنطقة، إضافة لفتح الطرق بتعز والمحافظات اليمنية الأخرى".