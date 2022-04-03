عقب ساعات من سريانها.. الحوثي ينقلب على الهدنة ويصعد عسكرياً في هذه الجبهات

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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صدت قوات الجيش الوطني مساء اليوم السبت، هجمات شنتها ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهات محافظتي مارب وتعز، شرق وجنوب غربي اليمن، وذلك عقب ساعات من إعلان المبعوث الأممي بدء سريان هدنة تستمر لشهرين.

وذكر المركز الاعلامي التابع للقوات المسلحة يإن قوات الجيش والمقاومة صدت هجوما شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الأولى في سائلة رغوان، على الجبهة الغربية لمحافظة مارب.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي أطلقت الهجوم في الساعات الأولى من دخول وقت الهدنة المعلنة من قبل المبعوث الأممي، في محاولة لتحقيق تقدم والسيطرة على مواقع مهمة فشلت الميليشيا في التقدم فيها قبل ذلك.

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي، أن قوات الجيش صدت أيضاً هجوماً للمليشيات الحوثية الإرهابية على مواقع عسكرية شرق مدينة تعز.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن المبعوث الأممي الى اليمن هانس جرندبيرج، بدء الهدنة التي أعلن عنها سابقاً ورحبت بها جميع الأطراف بما فيها ميليشيا الحوثي، مع دخول "الساعة السابعة من مساء السبت وستستمر لمدة شهرين".

وأضاف أنه خلال هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا".

ويوم أمس الجمعة أعلنت الأمم المتحدة "أنَّ أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهرين .. ووقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وموافقة أطراف الصراع على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وقيام رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا بالمنطقة، إضافة لفتح الطرق بتعز والمحافظات اليمنية الأخرى".