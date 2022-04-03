السلطة المحلية في مأرب تتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مختلف المجالات وخاصة من تعرضوا لطش الحوثي

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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دعت السلطة المحلية بمأرب المستثمرين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية لاسيما الذين يتعرضوا لبطش ونهب مليشيا الحوثي، الى الاستثمار بالمحافظة"، متعهدةً بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

جاء ذلك على لسان مدير مكتب الصناعة والتجارة بمأرب- ياسر الحاشدي، خلال تدشينه افتتاح مشروع استثماري بمدينة مأرب في مجال العسل والمكسرات اليمنية.

وقال :" مأرب تفتح أذرعها لكل من يقوم بإفتتاح بمثل هكذا مشاريع، ونحن نشجعهم وندعمهم، ونقدم التسهيلات اللازمة لهم، بخلاف مليشيا الحوثي الارهابية التي تقوم بتضييق الخناق على التجار ورجال المال والأعمال، ولا هم لها الا جمع المال وفرض الجبايات على التجار، ونهبهم وصولاً لحبس البعض والاعتداء عليهم".

وأضاف الحاشدي" عقب افتتاحه مشروع محلات عسلوز، تسعى مأرب لإيجاد بيئة إقتصادية آمنة سواء في الجانب التجاري والصناعي، أو في مجالات الترفيه والسياحة".

وأشار الى أن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، يولي هذا الجانب جل إهتمامه، حيث يوجه كافة المكاتب التنفيذية للوقوف مع كل من يريد انشاء أي مشروع وتقديم التسهيلات اللازمة لكل مستثمر".

وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمأرب" أن مملكة سبأ سيعاد لها كيانها السابقة، وستكون هي قبلة المستشمرين والتجار، وقبلة كل من يتعرض من التجار للقمع في مناطق سيطرة مليشا الحوثي، كما هي قبلة لكل اليمنيين من كافة المحافظات، وهي تمثل الواجهة الجميلة لبناء اليمن الحديث".

من جانبه أشاد المستثمر لبيب الصالحي- مدير مشروع عسلوز، بالتسهيلات التي قدمت لهم لافتتاح المشروع"، مؤكداً أن المعاملة جميعها بداية من السجل التجاري حتى الاشتراك في الغرفة التجارية، لم تتجاوز الثلاثة أيام".

وأضاف:" المستثمر في مأرب يجد الإطمئنان والأمان، ولايوجد من يتسلط على اموال الناس ومشاريعهم، ويأخذ حقهم بالقوة، أو يفرض عليهم جبابات كما هو حاصل مع مليشيا الحوثي،"، واصفاً:" الجو الاستثماري في مأرب بالممتاز، "تضع أموالك وتجد عائدات الإستثمار في فترة قصيرة".

حد قوله. وأشار الصالحي "الى أنهم حرصوا في المشروع الاستثماري وتميزوا، بأن تكون كل المنتجات وخاصة منها العسل والزبيب واللوز والبن يمنية 100%، دون إدخال أي منتجات خارجية فيها".