مكتب الأوقاف والارشاد في مأرب يكرم مرشدين ومرشدات نفذوا برنامجاً توعوياً لطلاب مدارس الثانوية من خطر الفكر الحوثي بالمحافظة

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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كرم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب فريق بناء الوعي المتكون من عدد من المرشدين والمرشدات، والذي قام بتوعية طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بمختلف مدارس مدينة مأرب طوال العام الدراسي.

وهدف البرنامج الذي نفذ برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضه شبيبه، الى تحصين طلاب وطالبات الثانوية من مخاطر الفكر الحوثي والافكار الضالة، واثره الاجتماعي والسياسي والاقتصادي عل اليمنيين، وحث الطلاب على قيم العدل والحرية، كما ركز البرنامج على توعية الطلاب بفضائل الاخلاق، وتحصينهم من الافكار المتطرفة وخطرها على المجتمع.

واوضح مدير مكتب الاوقاف والارشاد بمارب- حسن القبيسي، أن البرنامج التوعوي ساهم في تعزيز وعي الطلاب بالهوية الوطنية والولاء الوطني، والمشاريع التي تستهدف الهوية اليمنية من قبل مليشيا الحوثي واستبدالها بهوية فارسية إيرانية، والأساليب التي تنتهجها المليشيا لنشر ثقافتها الضالة بين أوساط النشء والشباب والتي تكرس التمييز العنصري والحق الإلهي للسلالة بالحكم .

وأكد القبيسي على أهمية تكريس التعليم الصحيح للأجيال باعتباره عامل أساسي وركيزة قوية في عملية البناء والنهوض بالوطن وحمايته من تجريف الهويّة الوطنية من مشاريع الطمس والتحريف التي تنفذها مليشيا الحوثية الإرهابية في عقول الجيل الراهن والأجيال القادمة.