عقب ساعات من سريانها.. الحوثي ينقلب على الهدنة ويصعد عسكرياً في هذه الجبهات السلطة المحلية في مأرب تتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مختلف المجالات وخاصة من تعرضوا لطش الحوثي مكتب الأوقاف والارشاد في مأرب يكرم مرشدين ومرشدات نفذوا برنامجاً توعوياً لطلاب مدارس الثانوية من خطر الفكر الحوثي بالمحافظة أول قافلة غذائية تصل مواقع الجيش الوطني دعما من مجلس التعبئة والإسناد في مأرب خلال شهر رمضان تفاصيل إعفاء قيادات مصرية كبرى من مناصبهم بسبب واقعة فاضحة اشتعال حرب الاقتصاد وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن التخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي علماء يكشفون الأول مرة عن نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال شهر رمضان بهدف افشال صلاة التراويح.. مليشيات الحوثي تقتحم أحد المساجد في «صنعاء» وتفتح النار على المصلين - حصيلة الضحايا مفاجئة جديدة ومتطورة طال انتظارها....تطبيق جديد يحول هاتف أندرويد إلى أداة مراقبة فضائية الكرملين يكشف هدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. ويعلن استعداد موسكو لدعم دولة جارة
كرم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب فريق بناء الوعي المتكون من عدد من المرشدين والمرشدات، والذي قام بتوعية طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بمختلف مدارس مدينة مأرب طوال العام الدراسي.
وهدف البرنامج الذي نفذ برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضه شبيبه، الى تحصين طلاب وطالبات الثانوية من مخاطر الفكر الحوثي والافكار الضالة، واثره الاجتماعي والسياسي والاقتصادي عل اليمنيين، وحث الطلاب على قيم العدل والحرية، كما ركز البرنامج على توعية الطلاب بفضائل الاخلاق، وتحصينهم من الافكار المتطرفة وخطرها على المجتمع.
واوضح مدير مكتب الاوقاف والارشاد بمارب- حسن القبيسي، أن البرنامج التوعوي ساهم في تعزيز وعي الطلاب بالهوية الوطنية والولاء الوطني، والمشاريع التي تستهدف الهوية اليمنية من قبل مليشيا الحوثي واستبدالها بهوية فارسية إيرانية، والأساليب التي تنتهجها المليشيا لنشر ثقافتها الضالة بين أوساط النشء والشباب والتي تكرس التمييز العنصري والحق الإلهي للسلالة بالحكم .
وأكد القبيسي على أهمية تكريس التعليم الصحيح للأجيال باعتباره عامل أساسي وركيزة قوية في عملية البناء والنهوض بالوطن وحمايته من تجريف الهويّة الوطنية من مشاريع الطمس والتحريف التي تنفذها مليشيا الحوثية الإرهابية في عقول الجيل الراهن والأجيال القادمة.