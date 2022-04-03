أول قافلة غذائية تصل مواقع الجيش الوطني دعما من مجلس التعبئة والإسناد في مأرب خلال شهر رمضان

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قافلة غذائية تصل مواقع الجيش الوطني دعما من مجلس التعبئة والإسناد سير مجلس التعبئة والإسناد الشعبي اليوم بأمانة العاصمة قافلة غذائية رمضانية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمحافظة مأرب.
وقال وكيل أمانة العاصمة أمين عام المجلس عبدالمجيد الجرف إن تواصل هذه القوافل الشعبية دليل على قوة الولاء الشعبي لجيشه المرابط في السهول والجبال والوديان، ونقل الجرف تحيات أمين العاصمة رئيس المجلس اللواء عبدالغني جميل لأبطال الجيش في الجبهات، موضحا أن هذه الامدادات لا تساوي شيئا أمام ما يقدمه الأبطال في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.
من جانبه أشار رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة والاستاد الشعبي العقيد احمد يحي الاشول، خلال تسليم القافلة للأبطال إن أحرار أمانة العاصمة وكل الشرفاء عازمون على استمرار الدعم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي.
العميد عبدالعزيز الحيدري قائد اللواء 133 الذي كان في استقبال القافلة الغذائية بدوره أكد أن استمرار الدعم الشعبي يمثل أهم عوامل الصمود في وجه مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن قيادة الجيش لن تتوقف قبل أن يعود أبناء العاصمة الى بيوتهم وكل ابناء اليمن الاحرار الى مدنهم وقراهم وبيوتهم رافعي الرؤوس.
مؤكدا أن انتصارات الجيش في الجبهات هو انعكاس لصورة التلاحم الشعبي والالتفاف حول ابطال الجيش الوطني، مثمنا جهود مجالس الاسناد وخاصة مجلس إسناد أمانة العاصمة على نضالهم المستمر إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة.