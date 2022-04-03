اختتام دورة التدريب الفني والإداري لمستفيدي مشروع تحسين سبل العيش في سيئون

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أختتمت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة للتدريب الفني والإداري للمستفيدين من مشروع تحسين سبل العيش والتي استفاد منها ١٢٤ مستفيد ومستفيده من مديرية سيئون .

وتأتي الفعالية ضمن مشروع تحسين سبل العيش لأصحاب الحيازات الصغيرة - مكون الصناعات غذائية بمحافظة حضرموت وبتمويل من الجمعية الكويتية للأغاثة وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وبالتنسيق مع معهد التنمية للتدريب والتاهيل.

واشاد مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري اثناء زيارته للتدريب على الجهود المبذولة من قبل وكالة تنمية المنشات الصغيره والاصغر والجمعية الكويتية للاغاثة بإقامة مثل هذه المشاريع التي تساعد في تحسين المعيشه لدى الاسر من خلال اكساب مهن .

من جانبه أكد ضابط المشروع المهندس عبدالحكيم النابهي بأن المشروع أستهدف عدد ٤٤٠ مستفيد ومستفيدة من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وابين على مدى ثلاثة اشهر والذي بدوره يهدف ايضا لاكساب المشاركين مهن في مجال الصناعات الغذائية من الأسر ذوي الدخل المحدود والعمل على تدريبهم في المجال الفني والإداري ودعمهم بمنح من أجل شراء أصول لمشاريعهم ومتابعتهم اثناء عملهم .

وفي ختام الدورة تم عرض بازار للمنتجات للمستفيدين من المشروع وتوزيع الشهادات على المشاركين في الدوره.

حضر الاختتام خميس بريك رئيس اللجنة المجتمعية للمشروع بسيئون