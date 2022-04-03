تفاصيل إعفاء قيادات مصرية كبرى من مناصبهم بسبب واقعة فاضحة

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كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بقنا في صعيد مصر، إعفاء الهيكل الإداري بمستشفيات فرشوط المركزي، ونجع حمادي العام، من مناصبهم بسبب واقعة فاضحة.
وأوضح المصدر أنه تمت إحالة واقعة انتحال شاب صفة طبيب نساء، والعمل داخل المستشفيين على مدار 5 سنوات.
وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أن تحقيقات اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة الصحة بقنا أكدت صحة الواقعة، وعليها جرى اتخاذ تلك القرارات.
جدير بالذكر، أن لجنة من مديرية الصحة والسكان بقنا، انتقلت إلى مستشفيي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام، للتحقيق في الواقعة، واستجوبت عددا من العاملين بهما على خلفية واقعة تزوير شاب شهادة كلية الطب، والعمل بالمستشفيين على مدار 5 سنوات، في أقسام الأطفال والنساء والعناية والاستقبال