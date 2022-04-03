اشتعال حرب الاقتصاد وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن التخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أصبحت ليتوانيا اليوم السبت أول دولة في الاتحاد الأوروبي أعلنت عن تخليها بالكامل عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.

وذكرت وزارة الطاقة الليتوانية في بيان لها أن منظومة نقل الغاز في البلاد تعمل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري دون أي واردات من روسيا، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بسبب سعي حكومة فيلنيوس إلى كسب الاستقلالية التامة عن الغاز الروسي.

وأكدت الوزارة أن بيانات شركة Amber Grid التي تشغل منظومة نقل الغاز في ليتوانيا تشير إلى أن مؤشر واردات الغاز الروسي الرامية إلى تلبية الاحتياجات الداخلية عبر بيلاروس لا يزال عند مستوى الصفر في الشهر الجاري.

وذكر البيان أن ليتوانيا تلبي احتياجاتها في مجال الغاز الطبيعي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر محطة ضخ تم إنشاؤها في ميناء كلايبيدا، وهي دخلت الخدمة في ديسمبر 2014.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محملة موسكو المسؤولية عن استخدام ملف الطاقة لـ"ممارسة ابتزاز