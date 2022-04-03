آخر الاخبار

تفاصيل إعفاء قيادات مصرية كبرى من مناصبهم بسبب واقعة فاضحة اشتعال حرب الاقتصاد وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن التخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي علماء يكشفون الأول مرة عن نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال شهر رمضان بهدف افشال صلاة التراويح.. مليشيات الحوثي تقتحم أحد المساجد في «صنعاء» وتفتح النار على المصلين - حصيلة الضحايا مفاجئة جديدة ومتطورة طال انتظارها....تطبيق جديد يحول هاتف أندرويد إلى أداة مراقبة فضائية الكرملين يكشف هدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. ويعلن استعداد موسكو لدعم دولة جارة لمدة شهرين.. سريان الهدنة اليمنية القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على «كييف» بالكامل عاجل عُمان تتعهد بمواصلة مساعيها للتوصل لتسوية سياسية باليمن اتهام رسمي يكشف محاولة أميركا تغيير النظام واسقاط حكومة دولة اسلامية كبيرة

بهدف افشال صلاة التراويح.. مليشيات الحوثي تقتحم أحد المساجد في «صنعاء» وتفتح النار على المصلين - حصيلة الضحايا

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 950

 

قتل وأصيب تسعة مواطنين في العاصمة صنعاء في أول يوم من رمضان بنيران مليشيا الحوثي الانقلابية إثر مشادات عنيفة على صلاة التراويح.

   

ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن سكان محليون قولهم :بأن مليشيا الحوثي اقتحمت مساء أمس أحد المساجد في حي الوايتات في منطقة المطار، وحاولت وقف صلاة التراويح بمكبرات الصوت.

 

وبحسب السكان فقد وقف الناس جميعا بوجه عناصر المليشيا وسط المسجد الأمر الذي اثار خوف تلك العناصر، وهو ما كان واضحا من استخدامها للسلاح ما أدى إلى مقتل اثنين من المصليين وإصابة سبعة اخرين.

 

وقد نقل المصابين إلى المستشفى، ولاذت عناصر مليشيات الحوثي بالفرار ومغادرة المسجد، فيما أكمل الحاضرون الصلاة كاملة وبمكبرات الصوت.

 

وقد اثارت الجريمة سخطا واسعا بين المواطنين الذين سخروا من قرار منع مكبرات الصوت اثناء الصلاة فيما خطابات زعيم المليشيا تستمر لأكثر من اربع ساعات يوميا في المساجد.   

  
إقراء أيضاً
لمدة شهرين.. سريان الهدنة اليمنية
عُمان تتعهد بمواصلة مساعيها للتوصل لتسوية سياسية باليمن
بعد إعلانها أممياً.. هل يلتزم الحوثيون بالهدنة خلال "رمضان"؟..تقرير
جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن المستجدات في اليمن
بند في الهدنة المعلنة باليمن يتوقع أن يحقق تنفيذه انفراجة لواحدة من الأزمات الخا
ما الرحلات الجوية المسموح بها من والى مطار صنعاء بموجب الإعلان الأممي الأخير؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس