بهدف افشال صلاة التراويح.. مليشيات الحوثي تقتحم أحد المساجد في «صنعاء» وتفتح النار على المصلين - حصيلة الضحايا

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قتل وأصيب تسعة مواطنين في العاصمة صنعاء في أول يوم من رمضان بنيران مليشيا الحوثي الانقلابية إثر مشادات عنيفة على صلاة التراويح.

ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن سكان محليون قولهم :بأن مليشيا الحوثي اقتحمت مساء أمس أحد المساجد في حي الوايتات في منطقة المطار، وحاولت وقف صلاة التراويح بمكبرات الصوت.

وبحسب السكان فقد وقف الناس جميعا بوجه عناصر المليشيا وسط المسجد الأمر الذي اثار خوف تلك العناصر، وهو ما كان واضحا من استخدامها للسلاح ما أدى إلى مقتل اثنين من المصليين وإصابة سبعة اخرين.

وقد نقل المصابين إلى المستشفى، ولاذت عناصر مليشيات الحوثي بالفرار ومغادرة المسجد، فيما أكمل الحاضرون الصلاة كاملة وبمكبرات الصوت.

وقد اثارت الجريمة سخطا واسعا بين المواطنين الذين سخروا من قرار منع مكبرات الصوت اثناء الصلاة فيما خطابات زعيم المليشيا تستمر لأكثر من اربع ساعات يوميا في المساجد.