الكرملين يكشف هدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. ويعلن استعداد موسكو لدعم دولة جارة

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قال الكرملين، مساء اليوم السبت: “موسكو ترغب في مواصلة المفاوضات مع كييف في بيلاروسيا لكن أوكرانيا لا تريد ذلك”.
وأضاف الكرملين: “المفاوضات مع أوكرانيا ليس سهلة لكن المهم أنها مستمرة”.
وتابع: “موسكو مستعدة لتقديم الدعم المطلق لبيلاروسيا في حالة تعرضها لهجوم”، وفق ما أوردتها وكالة “نوفوستي” الروسية.
مضى الكرملين في القول: “هدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داخل حدود 2014”.
وزاد: “نريد منع الأفكار القومية في أوكرانيا وأن تستعيد اللغة الروسية مكانتها في البلاد”.
كما أعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية