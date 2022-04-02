القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على «كييف» بالكامل عاجل

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قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم السبت إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة بالكامل على أراضي منطقة كييف.وأضافت في منشور على الإنترنت “تم تحرير منطقة كييف بالكامل من الغزاه”.