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اتهام رسمي يكشف محاولة أميركا تغيير النظام واسقاط حكومة دولة اسلامية كبيرة

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات
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اتهم رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء محاولات عزله من منصبه، وتغيير النظام في بلاده.

جاء هذا خلال حديث أدلى به خان عشية تصويت البرلمان على حجب الثقة عنه غدا الأحد، واصفا الخطوة بأنها نتيجة تدخل أمريكي صارخ في السياسة الداخلية الباكستانية.

وفي خطاب للأمة، قال خان إن حكومته لديها برقية دبلوماسية تظهر. دليلا على أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة مجموعات المعارضة لإسقاط حكومته بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة.

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