جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن المستجدات في اليمن

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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات بشأن المستجدات في اليمن منتصف أبريل/ نيسان الجاري.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن مستجدات الوضع في البلاد التي تشهد حربًا للعام الثامن على التوالي.
ووفقا لبرنامج الأممي للمجلس الذي ترأسه المملكة المتحدة لهذا الشهر، فإن المجلس سيعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن، يوم الخميس الموافق 14 أبريل الجاري.