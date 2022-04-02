منتخب عربي وحيد لديه فرصة أخيرة للتأهل الى كأس العالم في قطر

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يمتلك منتخب الإمارات فرصة اخيرة للتواجد في كأس العالم، ليكون الممثل الخامس للعرب في المونديال الى جانب منتخبات قطر،السعودية، تونس، المغرب.

وبلغت الإمارات الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2022 في كرة القدم حيث ستلاقي أستراليا، بعد فوزها على ضيفتها كوريا الجنوبية 1-صفر، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث.

وكان الفوز يكفي الإمارات بصرف النظر عن نتيجة مطاردها في المركز الثالث العراق الذي تعادل مع سوريا 1-1 في الوقت عينه ضمن المجموعة الأولى.

ويواجه منتخب الامارات ، استراليا في الدوحة، يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022.

وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنت التاهل سابقاً عن هذه المجموعة، واليابان والسعودية عن الثانية التي حلّت فيها أستراليا ثالثة.

الفائز يواجه البيرو

وتلعب البيرو في الملحق العالمي مع الفائز من مباراة منتخبي الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي.

وحجز منتخب البيرو بطاقته إلى الملحق الدولي بعد فوزه على ضيفه الباراجواي 2-صفر، ليحتل المركز الخامس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة الأخيرة من المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ورفعت البيرو التي احتاجت للفوز بغض النظر عن باقي النتائج رصيدها إلى 24 نقطة في المركز الخامس المؤهل للملحق، متقدمة بفارق نقطة عن كولومبيا الفائزة على مضيفتها فنزويلا 1-صفر، فيما خسرت تشيلي أمام ضيفتها الأوروجواي صفر-2 لتحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة.