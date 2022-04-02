ما الرحلات الجوية المسموح بها من والى مطار صنعاء بموجب الإعلان الأممي الأخير؟

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن،هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة ستين يوما بدأت اليوم السبت.

وترافق الهدنة التي وافقت عليها الاطراف في اليمن عدة اجراءات بينها تشغيل مطار صنعاء.

ووفق اعلان المبعوث الأممي-اطلع مأرب برس على صورة منه- سيتم تسيير رحلات جوية تجارية محدودة من والى مطار صنعاء.

والرحلات المحدودة المشار اليها، في البند الثالث من الاعلان الاممي، ستكون بواقع رحلتين في الاسبوع من الى مطار صنعاء خلال مدة الهدنة الى الاردن ومصر.

واغلق مطار صنعاء منذ انقلاب الحوثيين قبل 7 سنوات، واقتصر العمل فيه على بعض الرحلات الانسانية الاغاثية التي تسيرها الأمم المتحدة.