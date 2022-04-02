الأمم المتحدة: اليمنيون يقضون ثامن رمضان في الحرب بقليلٍ من الطعام

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قالت الأمم المتحدة، السبت، إن اليمنيين يعيشون ثامن رمضان في الحرب مع القليل جدًا من الطعام.
جاء في بيان مقتضب لبرنامج الغذاء العالمي نشره على منصة تويتر بمناسبة شهر رمضان المبارك .
وقال البرنامج: "بينما يحتفل الناس بشهر رمضان في جميع أنحاء العالم، يقضي ملايين اليمنيين ثامن رمضان في الحرب مع القليل جدًا من الطعام".
وأكد البرنامج استمراره تقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المعتمدين على المساعدات.
وكانت الأمم المتحدة، قد حثت الجمعة، المانحين على تقديم الدعم اليمنيين لحاجتهم إليه "أكثر من أي وقتٍ مضى"، مع وجود 25.5 مليون يمني تحت خط الفقر بعد سبع سنوات من الحرب.
وتسببت الحرب الدائرة في البلاد منذ ثمانية أعوام، بأسوأ أزمة انسانية في العالم حيث بات معظم السكان يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.