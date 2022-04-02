بايدن يرحب بهدنة اليمن.. ”أنا مدين للدور القيادي السعودي“

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن البيت الأبيض، الجمعة 1 ابريل/ نيسان، أن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بالإعلان عن هدنة شهرين في اليمن.

وقال بايدن "أنا مدين للدور القيادي للسعودية وسلطنة عمان لإنجاح الهدنة قبل حلول شهر رمضان".

كما أضاف "حان الوقت للتوصل لتسويات سياسية لتحقيق سلام دائم في اليمن"، مشددا على ضرورة الالتزام بالهدنة وإنهاء الحرب في البلاد.

وتابع "أشكر الحكومة اليمنية على الثقة التي وضعتها في الوساطة الأممية للتوصل للهدنة".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ الجمعة 1 إبريل، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.

وأضاف في بيان، اليوم الجمعة، أن الأطراف وافقت أيضاً على دخول سفن الوقود لميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء.

كذلك، أوضح أن الأطراف وافقت على الاجتماع لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.

يذكر أن المحادثات اليمنية اليمنية انطلقت في الرياض يوم الأربعاء برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز العويشق، أمس، أن الأجواء في المشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لكل اليمنيين للمشاركة.

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.