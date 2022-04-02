بايدن يرحب بهدنة اليمن.. ”أنا مدين للدور القيادي السعودي“ ترحيب ”سعودي ـ إيراني ـ تركي“ بالتوصل الى هدنة باليمن انقسام تثير الدهشة حول "بداية" رمضان في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان واتساب يعلن إطلاق مجموعة تحديثات للرسائل الصوتية طال انتظارها تعرف على قرعة "كارثية" للعرب في مونديال 2022 توقيع اتفاقية تجارية غير مسبوقة بين أستراليا والهند.. والهدف الصين مأرب .. لقاء واسع للوجاهات النسوية يؤكد على دعم حرائر اليمن بينها بلدان عربيان.. 5 دول تعلن الأحد أول أيام رمضان إجتماع إستثنائي لـ أمنية مأرب برئاسة اللواء «العرادة» - تفاصيل الرئيس الأمريكي يكشف عن دولة خليجية غير السعودية ساهمت في إنجاح الهدنة المعلنة لمدة شهرين في اليمن
أعلن البيت الأبيض، الجمعة 1 ابريل/ نيسان،أن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بالإعلان عن هدنة شهرين في اليمن.
وقال بايدن "أنا مدين للدور القيادي للسعودية وسلطنة عمان لإنجاح الهدنة قبل حلول شهر رمضان".
كما أضاف "حان الوقت للتوصل لتسويات سياسية لتحقيق سلام دائم في اليمن"، مشددا على ضرورة الالتزام بالهدنة وإنهاء الحرب في البلاد.
وتابع "أشكر الحكومة اليمنية على الثقة التي وضعتها في الوساطة الأممية للتوصل للهدنة".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ الجمعة 1 إبريل، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.
وأضاف في بيان، اليوم الجمعة، أن الأطراف وافقت أيضاً على دخول سفن الوقود لميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء.
كذلك، أوضح أن الأطراف وافقت على الاجتماع لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.
يذكر أن المحادثات اليمنية اليمنية انطلقت في الرياض يوم الأربعاء برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز العويشق، أمس، أن الأجواء في المشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لكل اليمنيين للمشاركة.
ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.