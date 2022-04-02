ترحيب ”سعودي ـ إيراني ـ تركي“ بالتوصل الى هدنة باليمن

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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رحبت السعودية وإيران وتركيا، السبت، بالتوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنها ترحب "بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية".

وأكدت الوزارة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "دعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة".

وثمنت جهود المبعوث الخاص بإعلان الهدنة، والتي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس (آذار) 2021"، حسب البيان.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان: "نرحب بمبادرة إعلان هدنة إنسانية باليمن برعاية أممية لمدة شهرين، تتوقف بموجبها العمليات العسكرية، ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات، وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن".

وأعرب زادة في البيان الذي نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية، "عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار، وإقرار وقف إطلاق النار الدائم في سياق الوصول إلى حل سياسي لأزمة اليمن".

وأردف: "نأمل أن نشهد على أعتاب شهر رمضان المبارك فيخ ظل إيلاء الأولوية للقضايا الإنسانية واستمرار الهدنة، تحسن الظروف الإنسانية والتبادل الكامل للأسرى والسجناء بين أطراف النزاع ".

الى ذلك، رحبت وزارة الخارجية التركية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية لإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين اعتباراً من بداية شهر رمضان، تماشياً مع مبادرات الأمم المتحدة.

وأعربت الخارجية التركية في بيان صادر عنها السبت، عن أملها في أن يتبع خطوة الهدنة الإيجابية المذكورة، إعلان وقفن دائم لإطلاق النار، وبدء عملية حل سياسي في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الوزارة، أن تركيا ستواصل دعم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في هذه المرحلة، وتشجيع الحوار والمصالحة بين كافة الشرائح وتقديم الدعم للشعب اليمني.م

وقال البيان: "نعتقد أن حل الصراع في اليمن في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، والمعايير الدولية المحددة ، من خلال الحوار وعلى أساس الشرعية الدستورية ، أمر ضروري لإرساء أمن واستقرار دائمين في منطقتنا".

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، تبدأ اعتبارا من السبت، فيما رحبت بها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.