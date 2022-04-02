واتساب يعلن إطلاق مجموعة تحديثات للرسائل الصوتية طال انتظارها

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف تطبيق "واتساب" للتراسل، مجموعة من التحديثات التي ينتظرها المستخدمون في الأيام المقبلة، تخص الرسائل الصوتية على وجه الخصوص. وينتظر من التحديثات الجديدة تحسين تجربة المستخدمين فيما يخلص التراسل بالصوت.

وجاء في بيان على موقع التطبيق: "عندما أطلقنا الرسائل الصوتية لأول مرة في عام 2013 ، كنا نعلم أنها يمكن أن تغير طريقة تواصل الناس. من خلال الحفاظ على التصميم بسيطًا ، جعلنا تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها أمرًا سهلاً وسريعًا مثل كتابة النصوص".

وتابع البيان بأنه "كل يوم على واتساب، يرسل مستخدمونا 7 مليارات رسالة صوتية في المتوسط، وكلها محمية بالتشفير للحفاظ على خصوصيتها وأمانها في جميع الأوقات.

الاستماع خارج الدردشة تمكنك هذه الميزة من الاستماع إلى الرسائل الصوتية خارج صندوق الدردشة، الأمر الذي يمكنك من متابعة نشاطك على الهاتف دون الاضطرار لانتهاء التسجيل، وتفيد هذه الخاصية في الرسائل الصوتية الطويلة.

الإيقاف المؤقت يمكنك وقف تسجيل الرسالة الصوتية التي ترغب بإرسالها مؤقتا، ولاحقا يمكنك إكمال التسجيل من حيث انتهيت، دون الحاجة إلى إعادة التسجيل من جديد، على جانب آخر، يمكنك أيضا الوقف المؤقت للرسالة التي تستمع إليها، ويمكنك الرجوع إليها لاحقا من حتذ انتهيت.

الرسم الموجي للرسالة ستتيح التحديثات الجديدة للمستخدم رؤية الرسالة بشكل موجي يوضح أين ترتفع الأصوات فيها وأين تنخفض، إلى جانب معرفة أين إلى أين وصلت في الاستماع إليها.

معاينة الرسالة الصوتية يمكنك بعد وصول التحديثات معاينة رسالتك الصوتية قبل إرسالها للطرف الآخر، وتفيد هذه الخاصية في استدراك أي أخطاء في التسجيل قبل إرساله.

التشغيل السريع ستضيف التحديثات الجديدة للتطبيق إمكانية التشغيل السريع للرسائل المعاد توجيهها بسرعة x1.5 أو x2 كما هو الحال مع الرسائل العادية.