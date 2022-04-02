آخر الاخبار

انقسام تثير الدهشة حول "بداية" رمضان في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان واتساب يعلن إطلاق مجموعة تحديثات للرسائل الصوتية طال انتظارها تعرف على قرعة "كارثية" للعرب في مونديال 2022 توقيع اتفاقية تجارية غير مسبوقة بين أستراليا والهند.. والهدف الصين ‏مأرب .. لقاء واسع للوجاهات النسوية يؤكد على دعم حرائر اليمن بينها بلدان عربيان.. 5 دول تعلن الأحد أول أيام رمضان إجتماع إستثنائي لـ أمنية مأرب برئاسة اللواء «العرادة» - تفاصيل الرئيس الأمريكي يكشف عن دولة خليجية غير السعودية ساهمت في إنجاح الهدنة المعلنة لمدة شهرين في اليمن ”التحالف“ يرحب ويدعم بدء هدنة لمدة شهرين في اليمن المبعوث الأممي لليمن يعلن عن هدنة شاملة في اليمن لمدة شهرين وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة - بيان

واتساب يعلن إطلاق مجموعة تحديثات للرسائل الصوتية طال انتظارها

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 217

 

كشف تطبيق "واتساب" للتراسل، مجموعة من التحديثات التي ينتظرها المستخدمون في الأيام المقبلة، تخص الرسائل الصوتية على وجه الخصوص. وينتظر من التحديثات الجديدة تحسين تجربة المستخدمين فيما يخلص التراسل بالصوت.

وجاء في بيان على موقع التطبيق: "عندما أطلقنا الرسائل الصوتية لأول مرة في عام 2013 ، كنا نعلم أنها يمكن أن تغير طريقة تواصل الناس. من خلال الحفاظ على التصميم بسيطًا ، جعلنا تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها أمرًا سهلاً وسريعًا مثل كتابة النصوص".

وتابع البيان بأنه "كل يوم على واتساب، يرسل مستخدمونا 7 مليارات رسالة صوتية في المتوسط، وكلها محمية بالتشفير للحفاظ على خصوصيتها وأمانها في جميع الأوقات.

الاستماع خارج الدردشة تمكنك هذه الميزة من الاستماع إلى الرسائل الصوتية خارج صندوق الدردشة، الأمر الذي يمكنك من متابعة نشاطك على الهاتف دون الاضطرار لانتهاء التسجيل، وتفيد هذه الخاصية في الرسائل الصوتية الطويلة.

الإيقاف المؤقت يمكنك وقف تسجيل الرسالة الصوتية التي ترغب بإرسالها مؤقتا، ولاحقا يمكنك إكمال التسجيل من حيث انتهيت، دون الحاجة إلى إعادة التسجيل من جديد، على جانب آخر، يمكنك أيضا الوقف المؤقت للرسالة التي تستمع إليها، ويمكنك الرجوع إليها لاحقا من حتذ انتهيت.

 الرسم الموجي للرسالة ستتيح التحديثات الجديدة للمستخدم رؤية الرسالة بشكل موجي يوضح أين ترتفع الأصوات فيها وأين تنخفض، إلى جانب معرفة أين إلى أين وصلت في الاستماع إليها.

معاينة الرسالة الصوتية يمكنك بعد وصول التحديثات معاينة رسالتك الصوتية قبل إرسالها للطرف الآخر، وتفيد هذه الخاصية في استدراك أي أخطاء في التسجيل قبل إرساله.

التشغيل السريع ستضيف التحديثات الجديدة للتطبيق إمكانية التشغيل السريع للرسائل المعاد توجيهها بسرعة x1.5 أو x2 كما هو الحال مع الرسائل العادية.

إقراء أيضاً
بينها الصداع والغثيان والنعاس... علامات خطيرة تنذر الإصابة بورم الدماغ
صدق أو لا تصدق.. السكري يزيد خطر الإصابة بـ57 مرضاً آخر
ليست كذبة أبريل.. كويكب "محتمل الخطورة" يمر قرب الأرض مطلع الشهر القادم
معلومات مهمة لم تكن في الحسبان ..العلماء يعثرون على مركز الحب في الدماغ وليس
لماذا قيدت روسيا الوصول إلى أخبار Google
قرارات روسية جديدة ومفاجئة تخص الدخول إلى مواقع غوغل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس