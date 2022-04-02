انقسام تثير الدهشة حول "بداية" رمضان في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان واتساب يعلن إطلاق مجموعة تحديثات للرسائل الصوتية طال انتظارها تعرف على قرعة "كارثية" للعرب في مونديال 2022 توقيع اتفاقية تجارية غير مسبوقة بين أستراليا والهند.. والهدف الصين مأرب .. لقاء واسع للوجاهات النسوية يؤكد على دعم حرائر اليمن بينها بلدان عربيان.. 5 دول تعلن الأحد أول أيام رمضان إجتماع إستثنائي لـ أمنية مأرب برئاسة اللواء «العرادة» - تفاصيل الرئيس الأمريكي يكشف عن دولة خليجية غير السعودية ساهمت في إنجاح الهدنة المعلنة لمدة شهرين في اليمن ”التحالف“ يرحب ويدعم بدء هدنة لمدة شهرين في اليمن المبعوث الأممي لليمن يعلن عن هدنة شاملة في اليمن لمدة شهرين وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة - بيان
نظمت مؤسسة وطن التنموية القاء السنوي الموسع للوجاهات النسوية في محافظة مأرب.
اللقاء الذي افتتح بالنشيد الوطني شهد وصلات إنشاديه وغنائية، وبازار واسع عائداته المالية تعود لدعم الجبهات ، وهي أنشطة وفعاليات تنظمها النساء طوال العام في اطار جهودهن لمواجهة الانقلاب الحوثي.
وقالت عائشة أحمد احدى المشاركات أن اللقاء يهدف الى تشجيع النساء وشحذ هممهن لمواصلة دعم أبطال الجيش والمقاومة الذين يواجهون المليشيا في كافة الجبهات.
وأكدت في تصريح لها أن المعركة معركة الجميع وأن النساء لن تقف مكتوفي الأيدي، وستساهم بكل ما تستطيع لدعم المعركة الوطنية بوجه مليشيا الانقلاب الحوثية.
بدورها عبرت هاجر الحجيري احدى الوجاهات النسوية عن شكرها لمؤسسة وطن على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة، مؤكدا استمرار دعم نساء اليمن لأبطال الجيش والمقاومة حتى استعادة الدولة ورحيل الانقلاب.
وطوال الأعوام الماضية تسير حرائر اليمن من كافة المحافظات بالتعاون مع مؤسسة وطن قوافل غذائية أسبوعية وشهرية الى كافة جبهات القتال.