‏مأرب .. لقاء واسع للوجاهات النسوية يؤكد على دعم حرائر اليمن

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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نظمت مؤسسة وطن التنموية القاء السنوي الموسع للوجاهات النسوية في محافظة مأرب.

اللقاء الذي افتتح بالنشيد الوطني شهد وصلات إنشاديه وغنائية، وبازار واسع عائداته المالية تعود لدعم الجبهات ، وهي أنشطة وفعاليات تنظمها النساء طوال العام في اطار جهودهن لمواجهة الانقلاب الحوثي.

وقالت عائشة أحمد احدى المشاركات أن اللقاء يهدف الى تشجيع النساء وشحذ هممهن لمواصلة دعم أبطال الجيش والمقاومة الذين يواجهون المليشيا في كافة الجبهات.

وأكدت في تصريح لها أن المعركة معركة الجميع وأن النساء لن تقف مكتوفي الأيدي، وستساهم بكل ما تستطيع لدعم المعركة الوطنية بوجه مليشيا الانقلاب الحوثية.

بدورها عبرت هاجر الحجيري احدى الوجاهات النسوية عن شكرها لمؤسسة وطن على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة، مؤكدا استمرار دعم نساء اليمن لأبطال الجيش والمقاومة حتى استعادة الدولة ورحيل الانقلاب.

وطوال الأعوام الماضية تسير حرائر اليمن من كافة المحافظات بالتعاون مع مؤسسة وطن قوافل غذائية أسبوعية وشهرية الى كافة جبهات القتال.