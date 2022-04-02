بينها بلدان عربيان.. 5 دول تعلن الأحد أول أيام رمضان

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أعلنت الغالبية العظمى من الدول العربية أن السبت الموافق الثاني من أبريل لعام 2022 هو غرة شهر رمضان المبارك 1443 هجرياً.
خالف هذا الإعلان عدد من الدول العربية والإسلامية لتعذر رؤية الهلال لديها.
وضمت قائمة الدول التي أعلنت الأحد أول أيام الشهر الفضيل كلاً من: سلطنة عمان، الأردن، ماليزيا، إندونسيا وبروناي.