بينها بلدان عربيان.. 5 دول تعلن الأحد أول أيام رمضان إجتماع إستثنائي لـ أمنية مأرب برئاسة اللواء «العرادة» - تفاصيل الرئيس الأمريكي يكشف عن دولة خليجية غير السعودية ساهمت في إنجاح الهدنة المعلنة لمدة شهرين في اليمن ”التحالف“ يرحب ويدعم بدء هدنة لمدة شهرين في اليمن المبعوث الأممي لليمن يعلن عن هدنة شاملة في اليمن لمدة شهرين وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة - بيان عاجل: اليمن والسعودية تعلنان السبت أول أيام شهر رمضان المبارك معارك شرسة بجبهات ”البلق“ جنوبي مأرب وقوات ”الشرعية“ تكبد الحوثيين خسائر فادحة صور تدمي القلب.. شاب يمني يشنق نفسه أمام منزل حبيبته وهذا ما كتبه الولايات المتحدة تحث أطراف النزاع على دعم جهود ”الهدنة“ باليمن عاجل: الحكومة ”الشرعية“ توافق على مقترح أممي يقضي باطلاق سراح كافة الاسرى وفتح مطار صنعاء واطلاق سفن النفط
أقرت اللجنة الأمنية لمحافظة مأرب في اجتماعها الاستثنائي، اليوم، برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة، الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك.
وخلال الاجتماع، أشاد المحافظ العرادة بالجهود الأمنية المبذولة والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية المختلفة بأداء احترافي جعلت المحافظة تعيش حالة استقرار أمني، رغم الظروف الاستثنائية والهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات على المحافظة في مختلف الجبهات ..مثمناً دور القبائل والمواطنين في التعاون الكبير مع الأجهزة الامنية والتي كان لها دور في تحقيق عدد من النجاحات الامنية .. مشدداً على رفع الجاهزية واليقظة الأمنية من قبل كافة الوحدات الأمنية والتعامل الراقي من قبل رجال الأمن والشرطة مع المواطنين وتعزيز العلاقة الحميمية معهم والالتزام بتجسيد سيادة القانون في التعامل وأداء المهام.
وشدد العرادة، على تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة المؤسستين الامنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز دور الجيش الوطني والقبائل والمقاومة الشعبية في الجبهات للدفاع عن الجمهورية والهوية الوطنية في وجه المشروع الفارسي الذي يسعى إلى استهداف المحافظة وتركيعها.. مشيدا بالملاحم البطولية والانتصارات العظيمة التي يسطرها منتسبي الجيش الوطني وابناء القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات بدعم وإسناد من التحالف العربي ، لافتاً إلى دعم واهتمام القيادة السياسية ممثلةً بـ رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.
وثمن المحافظ العرادة دعوة مجلس التعاون الخليجي لليمنيين للمشاورات في الرياض.. متمنياً أن يخرج المشاركون في المشاورات بتوحيد الصف الجمهوري تحت راية الجمهورية اليمنية لاستعادة الدولة ومؤسساتها والهوية اليمنية والقضاء على المشروع الإيراني والمليشيا الحوثية الارهابية الكهنوتية وتخليص الشعب اليمني من إرهابها وتنكيلها بهم وبسط الأمن والاستقرار والسلام في كافة ربوع الوطن.