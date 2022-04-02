إجتماع إستثنائي لـ أمنية مأرب برئاسة اللواء «العرادة» - تفاصيل

السبت 02 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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أقرت اللجنة الأمنية لمحافظة مأرب في اجتماعها الاستثنائي، اليوم، برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة، الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع، أشاد المحافظ العرادة بالجهود الأمنية المبذولة والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية المختلفة بأداء احترافي جعلت المحافظة تعيش حالة استقرار أمني، رغم الظروف الاستثنائية والهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات على المحافظة في مختلف الجبهات ..مثمناً دور القبائل والمواطنين في التعاون الكبير مع الأجهزة الامنية والتي كان لها دور في تحقيق عدد من النجاحات الامنية .. مشدداً على رفع الجاهزية واليقظة الأمنية من قبل كافة الوحدات الأمنية والتعامل الراقي من قبل رجال الأمن والشرطة مع المواطنين وتعزيز العلاقة الحميمية معهم والالتزام بتجسيد سيادة القانون في التعامل وأداء المهام.

وشدد العرادة، على تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة المؤسستين الامنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز دور الجيش الوطني والقبائل والمقاومة الشعبية في الجبهات للدفاع عن الجمهورية والهوية الوطنية في وجه المشروع الفارسي الذي يسعى إلى استهداف المحافظة وتركيعها.. مشيدا بالملاحم البطولية والانتصارات العظيمة التي يسطرها منتسبي الجيش الوطني وابناء القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات بدعم وإسناد من التحالف العربي ، لافتاً إلى دعم واهتمام القيادة السياسية ممثلةً بـ رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وثمن المحافظ العرادة دعوة مجلس التعاون الخليجي لليمنيين للمشاورات في الرياض.. متمنياً أن يخرج المشاركون في المشاورات بتوحيد الصف الجمهوري تحت راية الجمهورية اليمنية لاستعادة الدولة ومؤسساتها والهوية اليمنية والقضاء على المشروع الإيراني والمليشيا الحوثية الارهابية الكهنوتية وتخليص الشعب اليمني من إرهابها وتنكيلها بهم وبسط الأمن والاستقرار والسلام في كافة ربوع الوطن.