عاجل: اليمن والسعودية تعلنان السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

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أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في اليمن.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب وعاجل، إن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
من جانبها، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية، أن غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
كما أعلنت الإمارات وقطر أن أول أيام شهر رمضان سيكون غداً السبت.
وكان الفلكي اليمني محمد عاش، أفاد ان اليوم الجمعة، هو اليوم الـ29 والأخير من شهر شعبان، ويوم غدٍ السبت الموافق 2 إبريل، هو أول أيام شهر رمضان المُبارك 1443هـ، وعِدة أيام شهر رمضان ستكون 30 يوم.