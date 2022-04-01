الولايات المتحدة تحث أطراف النزاع على دعم جهود ”الهدنة“ باليمن

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حثت الولايات المتحدة، الجمعة 1 أبريل/نيسان، أطراف النزاع في اليمن على دعم جهود تحقيق "هدنة" في البلد العربي المأزوم.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ، مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في السعودية، وفق تغريدة لوزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر".

وأوضحت التغريدة أن اللقاء تطرق إلى "التأكيد على أهمية دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتفاوض على هدنة والمشاركة في محادثات يمنية شاملة".

وقال ليندركينغ إن "اليمنيين يستحقون هدنة وفرصا لتبادل وجهات النظر والألويات المتنوعة". دون تفاصيل أكثر.

والأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، استمرار الجهود من أجل تنفيذ هدنة في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

ومساء الثلاثاء، أعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض، وقف عملياته العسكرية داخل اليمن بدءا من صباح الأربعاء الموافق 30 مارس/آذار الماضي.

كما انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، المشاورات اليمنية تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، لكنها جرت في ظل غياب جماعة الحوثي.

وقبل أسبوع، أعلنت جماعة الحوثي، عن هدنة لمدة ثلاثة أيام وعرضوا إجراء محادثات سلام شريطة أن يوقف التحالف غاراته ويفك الحصار المفروض على اليمن.