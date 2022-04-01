عاجل: الحكومة ”الشرعية“ توافق على مقترح أممي يقضي باطلاق سراح كافة الاسرى وفتح مطار صنعاء واطلاق سفن النفط

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وافقت الحكومة اليمنية، الجمعة 1 أبريل/نيسان، على مقترح الأمم المتحدة لاطلاق سراح كافة الاسرى، وفتح مطار صنعاء واطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة على ”تويتر“ انه تلقى توجيهات واضحة من الرئيس ”هادي“ للتعاطي بايجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لاطلاق سراح كافة الاسرى وفتح مطار صنعاء واطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة ابناء شعبنا التي تسببت بها مليشيا الحوثي.

وأكد وزير الخارجية ان تلك التوجيهات تأتي ”انسجاما مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم اية جهود تخفف من المعاناة الانسانية لابناء شعبنا وفي ظل الاجواء الايجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض والمبادرات الاقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل“.

وعقب التغريدة السابقة، أعلن وزير الخارجية في تغريدة ثانية ”إطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة بشكل فوري“.