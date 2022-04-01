يتقدمهم الشيخ صادق الأحمر.. الآلاف يشيعون جثمان فقيد الوطن الشيخ حسين الأحمر بالعاصمة صنعاء - صور + فيديو

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - خاص

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في موكب جنائزي مهيب شيع الآلاف من المواطنين من محافظة عمران والمحافظات اليمنية الأخرى ظهر اليوم بالعاصمة صنعاء جثمان فقيد الوطن الشيخ القبلي البارز حسين بن عبدالله الأحمر رئيس حزب التضامن الوطني ومستشار رئيس الجمهورية الى مثواه الأخير.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة الفقيد الاحمر شاركت في التشييع فان الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الاحمر وأقارب الفقيد وعدد كبير من الشخصيات القبلية والسياسية والاجتماعية قد شاركوا في عملية التشييع التي انطلقت من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء حيث ووري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة الشيخ عبدالله.

يذكر بان الشيخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر، عضو مجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب التضامن الوطني قد توفي مساء الاحد الماضي اثر جلطة قلبية مفاجئة.

والشيخ حسين هو نجل الشيخ الراحل "عبدالله بن حسين الأحمر"، ويُعد من أبرز مشائخ قبيلة حاشد، الذين وقفوا في وجه ميليشيا الحوثي من وقت مبكر.

ولد حسين الأحمر في العاصمة صنعاء عام 1976، وحصل على البكالوريوس في إدارة أعمال من كلية التجارة بجامعة صنعاء 2001م.

تولى رئاسة الاتحاد اليمني لكرة القدم المؤقت 2004-2006 كثالث رئيس لاتحاد كرة القدم في عهد الوحدة اليمنية فعمل على دعم وتطوير الكرة اليمنية داخليا وخارجيا.

والشيخ الأحمر هو برلماني وسياسي يمني، وعضو الكتلة البرلمانية للمستقلين عن الدائرة (281) مديرية حوث محافظة عمران، وأسس مجلس التضامن الوطني الذي تم إشهاره منتصف العام 2007.

وفي 26 فبراير 2011 أعلن الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر عن انضمامه لثورة الشباب الشعبية السلمية وقدم استقالته من المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن.

وأسس حزب التضامن الوطني في نوفمبر 2012 إلى جانب عدد من السياسيين والدبلوماسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية، وانتخب في وقت لاحق رئيساً للحزب. وفي شهر أغسطس 2016 عينه رئيس الجمهورية مستشارا له.