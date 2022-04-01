جديد الأعمال والبرامج الرمضانية هذه العام.. عودة «طريق المدينة» ولأول مرة «مسلسل كرتون يمني» ومايا العبسي تحلق للموسم الرابع

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تستعد عدد من القنوات اليمنية، لعرض باقة متنوعة من الاعمال الرمضانية هذا العام، منها ما هو جديد وبعضها امتداد لمواسم سابقة.

ويترقب المشاهد اليمني، كل عام، ما ستعرضه القنوات الفضائية خلال ايام وليالي شهر رمضان المبارك.

في التقرير التالي يستعرض «مأرب برس»، أبرز البرامج والمسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان..

* مايا تحلق للموسم الرابع

البداية مع طائر السعيدة ،البرنامج الجماهيري المسابقاتي السياحي المنوع، حيث تحلق مايا العبسي للموسم الرابع على التوالي، وتأخذ المشاهدين في جولة سياحية الى عدة محافظات يمنية.

* مسلسل كرتون يمني

اما جديد هذا العام، فالمشاهدين على موعد مع اول مسلسل كرتون يمني،(مغامرات نشوان) وهو مسلسل يستعرض محطات بارزة من تاريخ اليمن .

ويعرض مسلسل مغامرات نشوان على قناة يمن شباب، ويهدف بحسب القائمين عليه لتعريف الأطفال بهويتهم وتاريخ بلدهم.

*برنامج تراحموا

يستمر الاعلامي عبدالملك السماوي في برنامجه الانساني الخيري #تراحموا الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وعرضت قناة السعيدة برومو البرنامج الذي يسلط الضوء على عدد من الحالات الانسانية ويزور اسر فقيرة متعففة ويعمل على جمع المساعدات من فاعلي الخير وتقديمها للمحتاجين.

*غاغة6 .. موسم مختلف

وعلى قناة سهيل، يطل محمد الاضرعي في موسم جديد من برنامج غاغة، وهو برنامج ساخر، يتناول عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، باسلوب فكاهي متنوع.

مدير البرامج في قناة سهيل، صلاح الدين حمزة، قال ان الموسم السادس من برنامج غاغة سيكون مميز عن المواسم السابقة فنيا وموضوعيا.

*مسلسل كوميدي

فيما تستعد قناة المهرية لعرض عدد من الاعمال الرمضانية منها مسلسل كوميدي (عيال المرحوم) يجمع نجوم الكوميديا (نبيل الآنسي وخالد البحري وكمال طماح) واخرون، كما سيظهر الفنان نبيل السمح بمواقف كوميدية ظريفة خلال رمضان، بحسبما ذكره مدير القناة مختار الرحبي.

*ليالي الجحملية

ايضا المشاهدين على موعد مع احداث جديدة في الجزء الثاني من مسلسل ليالي الجحملية على قناة يمن شباب.

*أعمال جديدة

وبعيدا عن ادواره الكوميدية، يظهر الفنان محمد قحطان مع الفنان قيس السماوي في مسلسل «القبضة» وهو عمل درامي جاد يعرض خلال ايام شهر رمضان.

مسلسل آخر اسمه «الكنز المفقود» من بطولة، صلاح الوافي، سمير قحطان، اماني الذماري، وحسن الجماعي، وتقول بعض الانباء ان هذا المسلسل لن يعرض في رمضان وتأجله عرضه لاسباب فنية.

اما الفنانين القديرين نبيل حزام وعادل سمنان يطلان عليكم في شهر رمضان مع مجموعة من نجوم التمثيل في مسلسل «باقة ورد».

الفنان نبيل حزام يشارك ايضا في مسلسل آخر اسمه «ماء الذهب» مع الفنان القدير يحيى ابراهيم ونجله محمد يحيى ابراهيم واخرون.

*ربيع المخا

وفي مسلسل جديد من انتاج قناة السعيدة يشترك عدد من نجوم الدراما في «ربيع المخا» وهو من اخراج وليد العلفي.

تدور احداث المسلسل،في القرن التاسع عشر في مدينة المخا الساحلية التي اشتهرت بتصدير البن اليمني الى العالم.

*عودة طريق المدينة

وخلال رمضان هذا العام يعود مسلسل (طريق المدينة) الذي انتج عام 2014 لكنه توقف عن العرض لاسباب فنية.

وقالت قناة يمن شباب ان مسلسل طريق المدينة يتميز بقالب جديد على الدراما اليمنية مع نخبة من صناع الدراما والسينما في سوريا والأردن واليمن.

واضافت: تسير أحداث المسلسل التي تخطف الأنفاس في الحاضر بموازاة الاحداث التاريخية في مزيج فريد من التشويق والإثارة.

تدور احداث المسلسل في الفترة الزمنية الأخيرة لحكم الإمامة في اليمن.

ويجمع المسلسل نخبة من نجوم الدراما في اليمن، كما هي موضحة صورهم في بوستر المسلسل المرفق ادناه..