عاجل : الحوثيون يتعرضون لهزيمة كبيرة بمحافظة مأرب والجيش الوطني يفاجئ المليشيات بسلاح بديل عن طائرات التحالف

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نجحت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر اليوم الجمعة في إفشال عملية عسكرية واسعة للمليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية..
وقال مصدر عسكري لمأرب برس أن المليشيات الحوثية تعرضت لخسائر فادحة في المعدات والاليات العسكرية إضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى انساق المليشيات الحوثية المهاجمة.
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني دكت تحركات وآليات المليشيات بشكل كبير ومركز، فاجئ المليشيات التي كانت تتحرك في امان بعد غياب طائرات التحالف التي أعلنت عن هدنة لإنجاح مشاورات الرياض..
تأتي هذه الانتكاسة الحوثية ضمن عمليتهم المسماه إعصار اليمن، وهي عملية قوبلت برفض شعبي واسع، وصعوبة واجهت المليشيات في عمليات الحشد باتجاه محافظة مأرب.