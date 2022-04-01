أمريكا تسحب مليون برميل من النفط الاستراتيجي يوميًا

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطة للسحب من مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي في محاولة منها لتعويض نقص المعروض بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
خطة للسحب من النفط الاستراتيجي
ووفقًا للعربية فإن البيت الأبيض أكد أن الخطة تنص على سحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي.
أسعار النفط
وتراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5 دولارات للبرميل صباح اليوم الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميًا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، بما يعادل 4.2%، إلى 108.58 دولار للبرميل.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.45 دولار، بما يعادل 5%، إلى 102.74 دولار للبرميل.
وصعدت أسعار النفط حوالي 3% عند التسوية أمس الأربعاء، مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.