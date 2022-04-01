وفاة زوجة الرئيس "إبراهيم الحمدي" في العاصمة صنعاء

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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توفيت الخميس، زوجة الرئيس اليمني الراحل "إبراهيم الحمدي" بعد معاناة مع المرض.

وقالت مصادر محلية، إن زوجة الرئيس اليمني المغدور ابراهيم الحمدي، توفيت في العاصمة صنعاء، عن عمر ناهز الـ (78) عاماً، بعد معاناتها مع المرض.

وقضى الرئيس الحمدي، بعملية اغتيال في 11 اكتوبر 1977، والذي وصل إلى السلطة إثر، إنقلاب وصف بـ "الأبيض" عبر حركة 13يونيو التصحيحية عام 1973، خلفا للرئيس عبدالرحمن الارياني، ونالت فترته الرئاسية إعجاب ورضا غالبية كبيرة من المواطنين.