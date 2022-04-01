آخر الاخبار

وفاة زوجة الرئيس "إبراهيم الحمدي" في العاصمة صنعاء واشنطن تتحدث عن خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار في اليمن وعملية سياسية جديدة أكثر شمولاً شاهد مليشيات الحوثي تستعرض قواتها بعروض عسكرية كبيرة لمقاتليها في قلب«صنعـاء» إعلان جديد من التحالف بشأن العمليات العسكرية في الداخل اليمني طائرات روسية مسلحة نووياً تحلق بأجواء دولة أوروبية والأخيرة تتحدى بوتين بشأن الناتو وتطور هام بالقوقاز بالأسماء...السعودية تصدر قرارات مفاجئة تخص إدراج كيانات وأفرادا على لوائح الإرهاب بينها الصداع والغثيان والنعاس... علامات خطيرة تنذر الإصابة بورم الدماغ رئيس هيئة الأركان يتفقد مراكز التدريب في المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة تفاصيل مثيرة كيف جمع صدام حسين ثروة التي تقدر بالمليارات قبل وفاته؟ وزير الدفاع خلال تخرج الدفعة الأولى قادة سرايا... المليشيات الحوثية تزج بانصارها إلى المهالك

وفاة زوجة الرئيس "إبراهيم الحمدي" في العاصمة صنعاء

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 148

 

توفيت الخميس، زوجة الرئيس اليمني الراحل "إبراهيم الحمدي" بعد معاناة مع المرض.

   

وقالت مصادر محلية، إن زوجة الرئيس اليمني المغدور ابراهيم الحمدي، توفيت في العاصمة صنعاء، عن عمر ناهز الـ (78) عاماً، بعد معاناتها مع المرض.

  

وقضى الرئيس الحمدي، بعملية اغتيال في 11 اكتوبر 1977، والذي وصل إلى السلطة إثر، إنقلاب وصف بـ "الأبيض" عبر حركة 13يونيو التصحيحية عام 1973، خلفا للرئيس عبدالرحمن الارياني، ونالت فترته الرئاسية إعجاب ورضا غالبية كبيرة من المواطنين.

إقراء أيضاً
واشنطن تتحدث عن خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار في اليمن وعملية سياسية جديدة
شاهد مليشيات الحوثي تستعرض قواتها بعروض عسكرية كبيرة لمقاتليها في قلب«صنعـاء»
إعلان جديد من التحالف بشأن العمليات العسكرية في الداخل اليمني
رئيس هيئة الأركان يتفقد مراكز التدريب في المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة
وزير الدفاع خلال تخرج الدفعة الأولى قادة سرايا... المليشيات الحوثية تزج بانصارها
مجلس النواب اليمني يعقد لقاء هاما.. تعرف على اهم مخرجاته
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس