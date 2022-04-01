واشنطن تتحدث عن خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار في اليمن وعملية سياسية جديدة أكثر شمولاً

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، أن هدنة الأمم المتحدة المقترحة في اليمن خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار.

وقال بلينكن اليوم إنه تحدث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي حول دعم الهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

كما أضاف عبر حسابه على تويتر أن اقتراح الهدنة من الممكن أن يشكل خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة أكثر شمولاً.

هذا وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد حاجة اليمن للوصول بشكل عاجل إلى هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل.

أهمية مشاورات الرياض

وشدد غروندبرغ على ضرورة استئناف العملية السياسية وأهمية مشاورات الرياض في الوصول إلى حلول للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

يذكر أن المشاورات اليمنية - اليمنية كانت انطلقت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث أكد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، حينها أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة اليمنية".

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.