شاهد مليشيات الحوثي تستعرض قواتها بعروض عسكرية كبيرة لمقاتليها في قلب«صنعـاء»

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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نظمت مليشيات الحوثي اليوم ، الخميس، عروض عسكرية كبيرة لمقاتليها، في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع إيقاف التحالف طلعاته الجوية.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن جماعتهم إحتفت بتخرج دفع "قادمون بجحافل جيشنا" من طلاب الكليات العسكرية " الحربية، البحرية، الطيران والدفاع الجوي" وشملت الدفع المتخرجة "الدفعة الـ54 من الكلية الحربية والدفعة الـ29 من الكلية البحرية والدفعة الـ36 من كلية الطيران والدفاع الجوي.

وحضر العروض العسكرية، التي أقيمت بميدان السبعين بصنعاء، قيادات حوثية عليا، بينهم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وزير دفاع الجماعة محمد العاطفي والقيادي "عبدالكريم الغماري".

واعتبر مراقبون، العروض الحوثية العسكرية، بالتزامن مع إعلات التحالف إيقاف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تحمل رسائل عدة وإستعراض مقصود للتحالف.