إعلان جديد من التحالف بشأن العمليات العسكرية في الداخل اليمني

الجمعة 01 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 477

جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، إلتزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "ملتزمون بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون".

وأضاف أن "القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي عمليات قتالية في الداخل اليمني".

وأكد أنه يتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل.

وأعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية الثلاثاء الماضي، وقف عملياتها العسكرية في الداخل اليمني لإنجاح مشاورات الرياض التي إنطلقت أمس الأربعاء، بهدف خلق بيئة إيجابية لصنع السلام في اليمن بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي.