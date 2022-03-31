بالأسماء...السعودية تصدر قرارات مفاجئة تخص إدراج كيانات وأفرادا على لوائح الإرهاب بينها الصداع والغثيان والنعاس... علامات خطيرة تنذر الإصابة بورم الدماغ رئيس هيئة الأركان يتفقد مراكز التدريب في المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة تفاصيل مثيرة كيف جمع صدام حسين ثروة التي تقدر بالمليارات قبل وفاته؟ وزير الدفاع خلال تخرج الدفعة الأولى قادة سرايا... المليشيات الحوثية تزج بانصارها إلى المهالك مجلس النواب اليمني يعقد لقاء هاما.. تعرف على اهم مخرجاته الفيفا يعلن تعليق عضوية 3 دول ويكشف القرار النهائي حول روسيا قيادة الجيش الوطني تحسم موقفها بشأن وقف العمليات القتالية في الداخل اليمني-بيان صحفي يمني يوضح سبب غياب الرئاسة والحكومة عن افتتاح مشاورات الرياض هل تعاد مباراة مصر والسنغال؟ الفيفا توضح ومصر تقدم ملف شكوى متكامل
أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية، الخميس، لائحة بأسماء كيانات وأفراد، قالت إنها صنفتهم على قوائم الإرهاب لتورطهم بدعم جماعة الحوثي الإيرانية.
ولفتت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الإدراج الجديد يأتي بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة.
وضمت اللائحة 25 اسماً وكياناً متورطا في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
والأفراد هم رجال أعمال في غالبيتهم: شيرانجيف كومار سينج، ومانوج صبهاروال (هنديان)، عبده عبد الله دائل أحمد، وسعيد أحمد الجمل، وهاني عبد المجيد أسعد (يمنيون).
بالإضافة إلى كونستانتينوس ستافريديس (يوناني)، وطالب علي حسين الأحمد الراوي، وعبد الجليل ملاح (سوريان)، وعبدي ناصر علي محمود (بريطاني)، وحامي علي محمد (صومالي).
وبالنسبة للكيانات، فقد ضمت القائمة "شركات أورم شيب ما نجمنت، وبيريدوت للتجارة والشحن، و(جي جي أو) لصناعة وتجارة المواد الغذائية". بالإضافة إلى شركات "غرانتي لتجارة الذهب، والفُلك للتجارة، واكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات، والحظاء للصرافة، وأدون للمواد الغذائية، وسويد وأولاده للصرافة، وأدون للتجارة العامة، ومعاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصريف".
وضمت القائمة أيضا شركات "فاني لتجارة النفط، وسفينة تريبل سكسيس، وسفينة لايت مون".
واستناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، بحسب "واس"