بينها الصداع والغثيان والنعاس... علامات خطيرة تنذر الإصابة بورم الدماغ

الخميس 31 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يحدث ورم الدماغ عندما تنمو خلايا غير طبيعية على العضو وتتكاثر وتنتشر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها. قد تكون بعض الأورام حميدة وغير سرطانية وتنمو ببطء ومن غير المرجح أن تظهر مرة أخرى إذا عولجت.

ومع ذلك، فإن أورام الدماغ السرطانية أكثر خطورة، ويمكن أن يبدأ بعضها في الدماغ، أو ينتشر هناك بسبب تفشي خلايا سرطانية في أماكن أخرى من الجسم، وفقاً لصحيفة «الصن».

تصنَّف أيضاً أورام الدماغ وفقاً لخطورتها، حيث يُنظر إلى أورام الدرجتين الأولى والثانية على أنها منخفضة المخاطر.

بينما يُنظر إلى أورام الدرجتين الثالثة والرابعة على أنها عالية الخطورة، ومن المرجح أن تعود بعد العلاج.

ما أعراض ورم الدماغ؟

وفقاً لـ«هيئة الخدمات الصحية الوطنية» في بريطانيا، تعتمد أعراض ورم المخ على شدته وأي جزء من الدماغ يتأثر به.

ومع ذلك، فهناك علامات شائعة يمكن للناس البحث عنها إذا كانوا قلقين. وتشمل هذه الأعراض الصداع الشديد والمستمر، والنوبات أو التشنجات، وكذلك الغثيان والقيء والنعاس.

يمكن أن تشمل العلامات الأخرى مشكلات في الرؤية أو الكلام والشلل؛ وحتى تغييرات في سلوك الشخص مثل صعوبة تذكر الأشياء.

يمكن أن تظهر هذه الأعراض فجأة، أو تتطور ببطء بمرور الوقت.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بورم في المخ؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بورم في المخ، ولكن أظهرت الأبحاث أن هناك عوامل يمكن أن تزيد من احتمال الإصابة بهذه الحالة.

الأشخاص الذين عانوا سابقاً من السرطان هم أكثر عرضة للخطر.

كما أن كبار السن والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بأورام الدماغ يعدّون ضمن الفئة المهددة أيضاً.

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) هم أيضاً أكثر عرضة للإصابة بورم في المخ بمقدار الضعف، كما أن التعرض لأنواع معينة من الإشعاع مسؤول أيضاً عن بعض الحالات.