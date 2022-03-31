رئيس هيئة الأركان يتفقد مراكز التدريب في المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة

الخميس 31 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 411

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الخميس، مراكز التدريب في كل من المنطقة العسكرية السادسة والمنطقة العسكرية السابعة، للاطلاع على سير عمليات التدريب والتأهيل للأبطال من منتسبي القوات المسلحة.

ونقل رئيس الأركان، تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة والضباط والصف والجنود، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك متمنياً أن يجعله الله شهر خير وبركة ونصر..

وأكد رئيس هيئة الأركان، بأن القيادة السياسية تولي مجالات المعرفة العسكرية والتأهيل والتدريب العسكري والقتالي اهتماماً كبيراً لما يشكله من أهمية كبيرة في تطوير المؤسسة العسكرية ورفع الكفاءة القتالية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والناتجة عن الحرب التي تشنها مليشيات ايران الحوثية الارهابية على الشعب اليمني.

وأشاد رئيس الأركان، بالمستوى الفني والمهارات القتالية التي يتمتع بها أفراد الوحدات الملتحقة بالمراكز والدورات التخصصية التي نظمتها مراكز التدريب، والجهود المبذولة من قبل المدربين القائمين على التدريب والتأهيل، مشدداً على الجميع أهمية بذل المزيد من الجهود والمثابرة والتأهيل والتدريب والصبر والاستعداد الكامل لحراسة اليمن ومكتسباته.

وقال الفريق بن عزيز: نحن مع السلام من أجل السلام ولكن المليشيات الحوثية الإرهابية لاتريد أن تخضع للسلام لأنها تعيش على الحرب والفتن والدمار والإرهاب.

وأضاف: نحن عندما ارتدينا البزة العسكرية وهبنا أنفسنا لله ثم لليمن واستقراره أرضاً وانساناً، معبراً عن تقديره لقادة وضباط وأفراد القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية على مايبذلونه من تضحيات وبطولات خالدة في كل محاور القتال لاستعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية الإيرانية الارهابية.

وعبر رئيس هيئة الأركان العامة، عن شكره وتقديره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم المستمر في مساندة الشرعية وجهود الجيش والمقاومة في المعركة الوطنية المقدّسة وإجهاض مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة العربية.

من جانبهم رحب قادة المركزين بزيارة رئيس هيئة الأركان وتفقده أوضاع المقاتلين ودعمه المستمر لمنتسبي القوات المسلحة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه قطاع التدريب والتأهيل، مقدمين شرحاً مفصلاً عن كافة البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتلقاها كل مقاتل ملتحق بالدورة. رافق رئيس الأركان، خلال الزيارة، مستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد رسام المنتصر، ومستشار رئيس هيئة الأركان العميد محمد الصباري.