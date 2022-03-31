وزير الدفاع خلال تخرج الدفعة الأولى قادة سرايا... المليشيات الحوثية تزج بانصارها إلى المهالك

الخميس 31 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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شهد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى قادة سرايا التي أقامتها هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع لعدد من منتسبي القوات المسلحة، وذلك تنفيذاً للخطة العامة والبرنامج التدريبي للعام 2022م.

ونقل وزير الدفاع، في كلمة له خلال الحفل الذي حضره عدد من مسئولي الهيئات والدوائر، للقادة والخريجين تحايا وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

متمنياً أن يجعله الله شهر خير ونصر، معبراً عن التقدير العالي لما توليه القيادة السياسية من إهتمام ورعاية بالقوات المسلحة والأمن على كافة المستويات.

وأشاد الفريق المقدشي، بمستوى المهارات النوعية التي اكتسبها الخريجون خلال الفترة التدريبية التخصصية، والجهود المبذولة من قبل هيئة التدريب والتأهيل.

ورحب وزير الدفاع، بكل الجهود المبذولة في سبيل توحيد الصف الوطني لإخراج اليمن من الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المنشود.

وأكد الفريق المقدشي، بأن أبطال الجيش وإلى جانبهم أحرار المقاومة يخوضون معركة الكرامة باقتدار وشجاعة وقوة بأس، مؤمنين بالله والوطن، متصدين لكل اعتداءات مليشيا الحوثي المتمردة ومشروعها الايراني ويدفنون أوهامهم ويفشلون محاولاتها اليائسة.

وأشار وزير الدفاع، إلى أن المليشيات الحوثية تصر على الزج بعناصرها والمتورطين معها إلى المهالك وترمي بالأطفال في معاركها الخاسرة خدمة لمشروعها العنصري وأحلامها الظلامية. وأكد الفريق المقدشي، بأن رأس الإرهاب في طهران مستمرة في إرسال الأسلحة لمليشياتها الحوثية لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستهداف المصالح العالمية والأعيان المدنية.

وقال وزير الدفاع: المشروع الوطني هو المنتصر، والأبطال في الميدان هم أصحاب القول الفصل ومن بيدهم فرض المعادلات، وهم بصدقهم وتضحياتهم وبسالتهم قادرون على استعادة الأرض والكرامة. وأضاف مخاطباً القادة والضباط: أنتم شرف الأمة وأملها، وحملة راية الحرية والكرامة ومشروع السلام والبناء التي ستقتلع براثن الموت والكهنوت.

وأكد الفريق المقدشي، بأن استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية هي السبيل الوحيد الضامن لاستقرار اليمن والانتصار لخيارات الشعب وتطلعاته في بناء دولة مستقرة تضمن للجميع حريتهم وكرامتهم وتستعيد لليمن سلامته وسعادته.

وثمن وزير الدفاع، الدعم والإسناد المستمر للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للشعب اليمني وقواته المسلحة، والوقفة العروبية الصادقة ضد التهديدات الإيرانية لأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.