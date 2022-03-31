قيادة الجيش الوطني تحسم موقفها بشأن وقف العمليات القتالية في الداخل اليمني-بيان

الخميس 31 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت قيادة الجيش الوطني، موقفها من دعوة مجلس التعاون الخليجي لوقف العمليات القتالية في اليمن.

وأكد بيان مقتضب نشره رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير حمود عزيز، على حسابه في تويتر، اليوم الخميس، التزام قوات الشرعية بالدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي، بوقف العمليات القتالية في الداخل اليمني.

وقال رئيس الاركان، ان توجيهات قيادة الدولة تؤكد على أن قواتنا المسلحة وكل الشرفاء من رجال القبائل والمقاومة ملتزمون بدعوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي بوقف العمليات القتالية.

وأضاف :رغم علمنا من خلال تجربة طويلة أن مليشيات إيران الإرهابية المسعورة لن تلتزم بأي عهد او دعوة سلام لان ذلك يؤثر على وجودها وبقائها.

ويوم الثلاثاء أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، اعتباراً صباح يوم الأربعاء (27 شعبان 1443هـ)، الموافق (30 مارس 2022م)".

وأشار التحالف إلى أن الإعلان يأتي بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج ، والتي ناشد فيها التحالف والأطراف اليمنية بوقف العمليات العسكرية بالتزامن مع المشاورات، موكدا أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار وسيتخذ كافة الخطوات لتهيئة الظروف المناسبة خلال شهر رمضان لصنع السلام.