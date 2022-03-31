صحفي يمني يوضح سبب غياب الرئاسة والحكومة عن افتتاح مشاورات الرياض

الخميس 31 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكد الصحفي أحمد عايض رئيس تحرير موقع «مأرب برس»، ان غياب الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء عن افتتاح مشاورات الرياض يعود سببه للبروتوكولات الدبلوماسية.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر عنونها بـ «توضيح دبلوماسي» اليوم الخميس: لم يحضر احد من القيادة السعودية افتتاح مشاورات الرياض فحضر وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ممثلا عن الرئاسة والحكومة لان اعلى مستوى -بحسب عايض- كان حضور امين عام مجلس التعاون ، نايف الحجرف.

وكانت تقارير اعلامية زعمت، تغييب مؤسسة الرئاسة والحكومة عن مشاورات الرياض التي بدأت قبل يومين وتنتهي في 8 أبريل القادم.