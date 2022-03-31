تواصل أعمال مشاورات الرياض بين الأطراف اليمنية لليوم الثاني بحضور دولي بيان للمحكمة العليا في السعودية حول موعد تحري هلال رمضان الحكومة الروسية تتجاوز عقوبات غربية من خلال آلية جديدة أنباء عن إمكانية إقصاء أحد المنتخبات المتأهلة سلفا لمونديال قطر ومصادر تكشف الأسباب صدق أو لا تصدق.. السكري يزيد خطر الإصابة بـ57 مرضاً آخر إسرائيل توافق على تزويد دولة عربية بـ"القبة الحديدية" ومنظومة "حيتس" الصاروخية مصائب أوكرانيا عند الآخرين فوائد.. الصين تتحرك لدرء الخطر وقد تشتعل المواجهات رسالة حزينة" من محمد صلاح.. وتلميح بالاعتزال دوليا هل ينفجر الوضع عسكرياً ....طائرات روسية مسلحة نوويا تخترق أجواء دولة أوروبية بالتفاصيل.. من هو الإيراني المستهدف بأحدث عقوبات أميركا؟
تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال المشاورات اليمنية بحضور دولي في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت مصادر حاضرة في مقر مجلس التعاون في الرياض لمأرب برس اليوم الخميس أن المشاورات اليمنية تواصل أعمالها في اليوم الثاني مع غياب ميليشيا الحوثي.
وذكرت بأن المسؤولين اليمنيين متفائلين ،غير مكترثين بغياب ميليشيا الحوثي.
وبينت مصادرنا بأن جلسات المشاورات تشترك في الهدف المتعلق بوحدة البلد وتناقش عدة موضوعات.