تواصل أعمال مشاورات الرياض بين الأطراف اليمنية لليوم الثاني بحضور دولي

الخميس 31 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال المشاورات اليمنية بحضور دولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت مصادر ‏حاضرة في مقر مجلس التعاون في الرياض لمأرب برس اليوم الخميس أن المشاورات اليمنية تواصل أعمالها في اليوم الثاني مع غياب ميليشيا الحوثي.

وذكرت بأن المسؤولين اليمنيين متفائلين ،غير مكترثين بغياب ميليشيا الحوثي.

وبينت مصادرنا بأن جلسات المشاورات تشترك في الهدف المتعلق بوحدة البلد وتناقش عدة موضوعات.