آخر الاخبار

الحكومة الروسية تتجاوز عقوبات غربية من خلال آلية جديدة أنباء عن إمكانية إقصاء أحد المنتخبات المتأهلة سلفا لمونديال قطر ومصادر تكشف الأسباب صدق أو لا تصدق.. السكري يزيد خطر الإصابة بـ57 مرضاً آخر إسرائيل توافق على تزويد دولة عربية بـ"القبة الحديدية" ومنظومة "حيتس" الصاروخية مصائب أوكرانيا عند الآخرين فوائد.. الصين تتحرك لدرء الخطر وقد تشتعل المواجهات رسالة حزينة" من محمد صلاح.. وتلميح بالاعتزال دوليا هل ينفجر الوضع عسكرياً ....طائرات روسية مسلحة نوويا تخترق أجواء دولة أوروبية بالتفاصيل.. من هو الإيراني المستهدف بأحدث عقوبات أميركا؟ مفاتيح الحل بيد دولة واحدة.. أزمة غذاء تهدد العالم ومخاوف من مجاعة لم يسبق لها مثيل فرنسا: حان الوقت لنرى ‎الحوثيين يتفاوضون مع ‎الحكومة لإنهاء الحرب في اليمن

الحكومة الروسية تتجاوز عقوبات غربية من خلال آلية جديدة

الخميس 31 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 321

 سمحت الحكومة الروسية بالاستيراد الموازي لمجموعة معينة من المنتجات والسلع، والحديث يجري عن السماح باستيراد منتجات عبر دول ثالثة، دون موافقة مالك العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.

 وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي عقد أمس، عن توقيع وثيقة حول السماح باستيراد بضائع عبر دول ثالثة، دون موافقة مالك العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.

وأشار ميشوستين إلى أن الهدف من الآلية الجديدة هو تلبية الطلب على سلع لديها حماية الملكية الفكرية، لافتا إلى أنه في السابق لم يكن يسمح ببيع منتجات في روسيا دون إذن صاحب حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف رئيس الحكومة الروسية، أن وزارة التجارة والصناعة الروسية ستقوم بنشر قائمة بالمنتجات التي يشملها القرار الجديد.

ويرى خبراء أن الحكومة الروسية من خلال هذه الخطوة تعتزم تجاوز العقوبات الغربية التي فرضت على البلاد ومكافحة حدوث نقص في سلع أجنبية تحظى بشعبية في روسيا

إقراء أيضاً
مفاتيح الحل بيد دولة واحدة.. أزمة غذاء تهدد العالم ومخاوف من مجاعة لم يسبق لها مث
الإعلان عن وديعة سعودية كبيرة لمصر إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان وولي عهده
"النفط قد يصل لـ500 دولار".. سيناريوهات كارثية تنتظر أسواق الطاقة
بعد أزمة إنهيارها الإقتصادي ... مصر تعلن عن توقيع اتفاقيات مع قطر ب 5 مليا
الأسهم السعودية تسجل أرقاماً قياسية في أعلى مستوي لها منذ 16 عاماً
الإمارات تكشف سبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وتعلق على استهداف منشآت النفط السعود
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس