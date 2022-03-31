صدق أو لا تصدق.. السكري يزيد خطر الإصابة بـ57 مرضاً آخر

الخميس 31 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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توصلت دراسة حديثة إلى أن مرض السكري من النوع الثاني يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بـ57 حالة صحية أخرى، بما في ذلك السرطان وأمراض الكلى والأمراض العصبية، بحسب ما أفادت صحيفة «الغارديان».

وعبر الدراسة الأكثر شمولاً التي تركزت على مصابين بالنوع الثاني من داء السكري في منتصف العمر، وجد باحثون في جامعة كامبريدج أن هذه الحالات مرتبطة بارتفاع معدل الإصابة بـ57 مرضاً طويل الأمد، وفقاً لموقع الحرة.

ووصف الخبراء النتائج بأنها مثيرة للقلق، وأنها تؤكد الحاجة الملحة لتقليل خطر إصابة المزيد من الأشخاص بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي الدراسة، التي لم تتم مراجعتها بعد، وقدمت للمؤتمر المهني لمرض السكري في المملكة المتحدة، تم فحص بيانات 3 ملايين شخص من سجلات البنك الحيوي، وهو نوع من المستودعات الحيوية التي تخزن عينات بيولوجية (بشرية عادة) لاستخدامها في البحث، بالإضافة إلى 116 حالة مرضية شائعة في منتصف العمر.

كان الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني أكثر عرضة لزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 9%، وأكثر عرضة بـ5 مرات للإصابة بمرض الكلى، و4 مرات للإصابة بسرطان الكبد، بالإضافة إلى تعرضهم لزيادة خطر الإصابة بمشكلات أخرى في العين أو الأعصاب أو الجهاز الهضمي أو الصحة العقلية